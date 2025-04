Monreale i 20 colpi di rivoltella e le testimonianze I pm | Potevano esserci molti più morti

colpi di arma da fuoco indirizzati a casaccio davanti ai tavolini di un bar. Tanto che i pubblici ministeri scrivono chiaramente nel decreto di fermo di Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato di aver ucciso i tre giovani a Monreale sabato notte: “È solo un caso che le persone attinte dai proiettili siano state solo cinque, di cui tre mortalmente, e non si siano invece prodotte invece più vittime”.Poteva essere una strage ancora più numerosa, insomma. Anche perché nel momento in cui sono partiti gli oltre 20 colpi di pistola in strada c’erano decine e decine di persone, secondo quanto riferito dai testimoni. “Intorno all’una e trenta del 27 aprile – scrive il pm nel provvedimento di fermo – si è scatenata una furiosa aggressione, verosimilmente scatenata da futili motivi, da parte di un gruppo (di 5 elementi) di ragazzi palermitani nei confronti di alcuni ragazzi del posto. Ilfattoquotidiano.it - Monreale, i 20 colpi di rivoltella e le testimonianze. I pm: “Potevano esserci molti più morti” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una rissa nata per motivi banali, legati a una battuta sulla guida di uno scooter. Quindi i pugni e gli spintoni presto degenerati in una sparatoria in mezzo alla gente, con idi arma da fuoco indirizzati a casaccio davanti ai tavolini di un bar. Tanto che i pubblici ministeri scrivono chiaramente nel decreto di fermo di Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato di aver ucciso i tre giovani asabato notte: “È solo un caso che le persone attinte dai proiettili siano state solo cinque, di cui tre mortalmente, e non si siano invece prodotte invece più vittime”.Poteva essere una strage ancora più numerosa, insomma. Anche perché nel momento in cui sono partiti gli oltre 20di pistola in strada c’erano decine e decine di persone, secondo quanto riferito dai testimoni. “Intorno all’una e trenta del 27 aprile – scrive il pm nel provvedimento di fermo – si è scatenata una furiosa aggressione, verosimilmente scatenata da futili motivi, da parte di un gruppo (di 5 elementi) di ragazzi palermitani nei confronti di alcuni ragazzi del posto.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sparatoria a Monreale, esplosi almeno 20 colpi: sospettato un 19enne. La lite, la fuga e la ragazza chiusa in auto - Dramma a Monreale, Palermo: è di tre morti e due feriti il bilancio dell'assurda sparatoria avvenuta nella centrale e affollata piazza Duomo, davanti ad almeno un centinaio... 🔗leggo.it

Sparatoria a Monreale, esplosi almeno 20 colpi: la lite, la fuga, la ragazza chiusa in auto e i soccorritori picchiati - Dramma a Monreale, Palermo: è di due morti e tre feriti il bilancio dell'assurda sparatoria avvenuta nella centrale e affollata piazza Duomo, davanti ad almeno un centinaio di... 🔗leggo.it

?Sparatoria Monreale, 3 ragazzi morti e 2 feriti gravi per lite in piazza: esplosi una ventina di colpi. Fermato un 19enne - Sedie, tavolini, bottiglie di vetro lanciate da una parte all'altra della strada. Via Benedetto D'Acquisto, piena di pizzerie e pub a pochi passi dal Duomo di Monreale, appena dieci... 🔗ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Monreale, i 20 colpi di rivoltella e le testimonianze. I pm: “Potevano esserci molti più morti”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Monreale, i 20 colpi di rivoltella e le testimonianze. I pm: “Potevano esserci molti più morti” - Tanto che i pubblici ministeri scrivono chiaramente nel decreto di fermo di Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato di aver ucciso i tre giovani a Monreale ... le rivoltelle in loro possesso, ha ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Sparatoria di Monreale, l'assassino confessa ma poi non risponde. Come è stato riconosciuto - La Procura di Palermo ha disposto il fermo di un ragazzo di 19 anni per la strage di Monreale, ma è caccia agli altri complici della rissa ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale, fermato 19enne: rissa dopo rimprovero per alta velocità - Sono stati esplosi almeno tra i 18 e i 20 colpi di pistola. Uno dei due feriti nella sparatoria era seduto con la fidanzata al bar ed è estraneo alla rissa ... 🔗msn.com