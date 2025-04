Nuove reaction su WhatsApp | come sbloccare la tastiera completa

WhatsApp potranno accedere a tutte le emoji disponibili sulla tastiera, non solo alle sei opzioni iniziali. Le Nuove reaction si inseriscono in un piano più ampio di rinnovamento dell’esperienza utente, tra le novità infatti ci sono anche le foto in movimento. Leggi su Fanpage.it Con il nuovo aggiornamento gli utenti dipotranno accedere a tutte le emoji disponibili sulla, non solo alle sei opzioni iniziali. Lesi inseriscono in un piano più ampio di rinnovamento dell’esperienza utente, tra le novità infatti ci sono anche le foto in movimento.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuove truffe su WhatsApp e al telefono: ecco il raggiro del curriculum e quello della borsa di studio - Nuove truffe in agguato. Il curriculum o la borsa di studio. Via telefono e via Whatsapp. Chiamate registrate e messaggi: la polizia postale mette in guardia sulle nuove truffe telefoniche, segnalate in queste ultime settimane. "Le strategie utilizzate per rendere credibili le nuove truffe... 🔗perugiatoday.it

ChatGPT su WhatsApp: nuove funzioni per immagini e messaggi vocali - Da dicembre, ChatGPT è diventato accessibile direttamente su WhatsApp, consentendo agli utenti di interagire con l’intelligenza artificiale di OpenAI tramite l’app di messaggistica di Meta, senza la necessità di scaricare applicazioni aggiuntive. Un aggiornamento che porta nuove funzionalità Con un recente aggiornamento, la versione di ChatGPT integrata su WhatsApp ha introdotto funzioni avanzate che ampliano le possibilità di interazione: ora è in grado di interpretare immagini e comprendere messaggi vocali. 🔗chiccheinformatiche.com

WhatsApp, addio a "sta scrivendo": ecco tutte le nuove funzioni - Una novità attesa da mesi adesso è disponibile per tutti: ecco cosa succede alle chat e ai messaggi vocali di WhatsApp quando si scrive o si invia un nota audio 🔗ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Nuove reaction su WhatsApp: come sbloccare la tastiera completa; WhatsApp, arriva il doppio tocco per sbloccare una funzione segreta. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nuove reaction su WhatsApp: come sbloccare la tastiera completa - Con il nuovo aggiornamento gli utenti di WhatsApp potranno accedere a tutte le emoji disponibili sulla tastiera, non solo alle sei opzioni iniziali ... 🔗fanpage.it

WhatsApp: 3 nuove funzioni in arrivo per chiamate e videochiamate - unita alle reaction in tempo reale, rende le chiamate e le videochiamate su WhatsApp ancora più intuitive e adatte alle diverse preferenze del pubblico. Le nuove funzioni sono attualmente in fase ... 🔗msn.com

WhatsApp: riepilogo delle nuove funzionalità - WhatsApp ha pubblicato l'elenco delle nuove funzionalità e dei miglioramenti introdotti nelle ultime settimane per chat, chiamate e canali. WhatsApp ha annunciato diverse novità nelle ultime settimane ... 🔗punto-informatico.it