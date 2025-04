Magnetti Building | fatturato in crescita del 20% 42 milioni di investimenti per innovazione e sostenibilità

milioni di euro (per il biennio 2025-2026), Magnetti Building azienda del Gruppo Grigolin, specializzata nella prefabbricazione e nella fornitura di soluzioni complete e a ridotto impatto ambientale, accelera il proprio percorso in innovazione e sostenibilità, ponendo le basi per una crescita solida, fatta di efficienza e sempre più responsabile. I fondi sono stati destinati alla riqualificazione degli spazi produttivi, all’adozione di tecnologie avanzate, al benessere dei dipendenti e alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività aziendali.Il progetto, articolato su più direttrici, riguarda principalmente l’ampliamento dell’area di stoccaggio, con un incremento di 20.000 mq, e l’avviamento della realizzazione di un sistema di geolocalizzazione intelligente dei manufatti tramite intelligenza artificiale, una tecnologia che non solo ottimizza l’uso e la pianificazione degli spazi sui piazzali, ma guida gli operatori nel posizionamento e nel prelievo dei manufatti, riducendo drasticamente i tempi di movimentazione e minimizzando l’errore umano. Bergamonews.it - Magnetti Building: fatturato in crescita del 20%, 4,2 milioni di investimenti per innovazione e sostenibilità Leggi su Bergamonews.it Carvico. Con un investimento strategico di oltre 4,2di euro (per il biennio 2025-2026),azienda del Gruppo Grigolin, specializzata nella prefabbricazione e nella fornitura di soluzioni complete e a ridotto impatto ambientale, accelera il proprio percorso in, ponendo le basi per unasolida, fatta di efficienza e sempre più responsabile. I fondi sono stati destinati alla riqualificazione degli spazi produttivi, all’adozione di tecnologie avanzate, al benessere dei dipendenti e alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività aziendali.Il progetto, articolato su più direttrici, riguarda principalmente l’ampliamento dell’area di stoccaggio, con un incremento di 20.000 mq, e l’avviamento della realizzazione di un sistema di geolocalizzazione intelligente dei manufatti tramite intelligenza artificiale, una tecnologia che non solo ottimizza l’uso e la pianificazione degli spazi sui piazzali, ma guida gli operatori nel posizionamento e nel prelievo dei manufatti, riducendo drasticamente i tempi di movimentazione e minimizzando l’errore umano.

