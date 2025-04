Campeggio falò e musica sotto la frana del Toc | polemica nella valle del Vajont

polemica al Vajont per un accampamento con musica e grigliata, sotto la frana del monte Toc. A denunciare l'accaduto è un residente della valle, Pier Giuliano Filippin. Un folto gruppo di persone si è fermato con camper sulla strada che si stacca dalla SR251 e porta verso Pineda, Prada e. Pordenonetoday.it - Campeggio, falò e musica sotto la frana del Toc: polemica nella valle del Vajont Leggi su Pordenonetoday.it alper un accampamento cone grigliata,ladel monte Toc. A denunciare l'accaduto è un residente della, Pier Giuliano Filippin. Un folto gruppo di persone si è fermato con camper sulla strada che si stacca dalla SR251 e porta verso Pineda, Prada e.

