Lookman via per 65 milioni | Juve beffata l’affare decollerà in estate

Lookman si allontana dalla Juventus. Il 27enne nigeriano andrà via per 65 milioni: ecco lo scenario che si concretizzerà in estate.Pochi colpi, ma mirati e pensati per potenziare una rosa ritenuta, già ora, di buon livello. Sarà un’estate intensa per la Juventus, chiamata a ricostruire il proprio reparto offensivo alla luce delle probabili partenze di Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani. Diversi i talenti finiti nel mirino di Cristiano Giuntoli, tra cui Ademola Lookman intenzionato a lasciare l’Atalanta a fine stagione. I contatti tra le parti sono scattati già a gennaio ma le probabilità di vedere il 27enne nigeriano sbarcare a Torino, al momento, rasentano lo zero.Lookman via per 65 milioni: Juve beffata, l’affare decollerà in estate (LaPresse) TvPlay.itIl classe 1997, tramite il suo agente, ha fatto sapere di gradire il corteggiamento della Vecchia Signora spiegando però, nella circostanza, di voler dare priorità alle proposte provenienti dall’Inghilterra. Tvplay.it - Lookman via per 65 milioni: Juve beffata, l’affare decollerà in estate Leggi su Tvplay.it si allontana dallantus. Il 27enne nigeriano andrà via per 65: ecco lo scenario che si concretizzerà in.Pochi colpi, ma mirati e pensati per potenziare una rosa ritenuta, già ora, di buon livello. Sarà un’intensa per lantus, chiamata a ricostruire il proprio reparto offensivo alla luce delle probabili partenze di Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani. Diversi i talenti finiti nel mirino di Cristiano Giuntoli, tra cui Ademolaintenzionato a lasciare l’Atalanta a fine stagione. I contatti tra le parti sono scattati già a gennaio ma le probabilità di vedere il 27enne nigeriano sbarcare a Torino, al momento, rasentano lo zero.via per 65in(LaPresse) TvPlay.itIl classe 1997, tramite il suo agente, ha fatto sapere di gradire il corteggiamento della Vecchia Signora spiegando però, nella circostanza, di voler dare priorità alle proposte provenienti dall’Inghilterra.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lookman, deciso l’addio: offerta da 65 milioni - Lookman e l’Atalanta sembrano avere definitivamente rotto: a fine stagione ci sarà l’addio tra l’attaccante nigeriano e il club bergamasco. Tutte le cose prima o poi finiscono. Sembra essere diventato questo lo slogan del momento nell’Atalanta, dopo le ultime rivelazioni attorno alla squadra. Pochi giorni fa è stato Gian Piero Gasperini ad annunciare, proprio con queste parole, il suo imminente addio alla società bergamasca. 🔗tvplay.it

Blitz per Lookman, 65 milioni: Inter-Juve, scelta fatta - Per l’attaccante anglo-nigeriano il futuro è lontano da Bergamo: scout in missione, ma l’Inter mette la freccia Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, così come quello dell’Atalanta. A Bergamo vedono il primo posto lontano soltanto tre punti ed è impossibile non lasciarsi ingolosire. Giusto quindi che tutto quel che riguarda il futuro venga momentaneamente messo da parte, anche se non è andata proprio così con Gasperini. 🔗calciomercato.it

Sanremo fa il record di raccolta spot, 65,2 milioni - Record di sempre per la raccolta pubblicitaria di Sanremo: l'edizione 2025 ha raggiunto i 65 milioni 258mila euro, con un +8.5% rispetto al precedente record dello scorso anno. Lo annuncia in conferenza stampa l'Ad di Rai Pubblicità, Luca Poggi. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lookman, niente Serie A: firma con una big d’Europa; Ademola Lookman, addio all’Atalanta? Il Napoli fiuta l’affare; Il rigore di Lookman è costato a Percassi almeno 11 milioni. Il calcio non è un'industria, è 'na pazziella in mano alle creature; Atalanta, Lookman torna ad allenarsi: Psg lontano, sullo sfondo resta la Premier. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lookman-Juve, tutto ribaltato: affare da 75 milioni - Strada in salita per la Juventus riguardo il possibile arrivo di Ademola Lookman a Torino ... un totale di 60 milioni. Sul bomber nigeriano ci sono tante pretendenti e l’intenzione del club orobico è ... 🔗juvelive.it

Calciomercato Juve, serviranno 60 milioni di euro per quel colpo: svelate le cifre per l’attaccante. Ultime - Lookman e l’Atalanta sono sempre più lontani. Come riferito dal Corriere dello Sport, il club bergamasco spera di trattenere ancora il nigeriano, ma davanti ad un’offerta da almeno 60 milioni sarà ... 🔗juventusnews24.com

Juve, per Lookman servono 60 milioni di euro: i bianconeri pensano a 2 contropartite - la richiesta dell'Atalanta per il cartellino di Lookman è di 60 milioni di euro, con i bianconeri che, per abbassarne il prezzo, sarebbero intenzionati a mettere sul piatto un paio di ... 🔗tuttojuve.com