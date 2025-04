L' alcol brucia 10 patenti tasso record per una automobilista fermata dalla Municipale

Riminitoday.it - L'alcol "brucia" 10 patenti, tasso record per una automobilista fermata dalla Municipale Leggi su Riminitoday.it Durante il ponte del 25 aprile, il Corpo di Polizia Locale del Comando Intercomunale di Riccione, Coriano e Misano ha intensificato i controlli sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e tutelare la salute della cittadinanza, soprattutto dei giovani che frequentano i.

Ne parlano su altre fonti

Brindisi, maxi controllo dopo l'incendio a Oria: droga, alcol, patenti ritirate e un'auto sequestrata - Operazione delle forze dell'ordine a Brindisi: controlli intensificati dopo l'incendio delle auto della Polizia Locale a Oria. 🔗notizie.virgilio.it

Alcol alla guida: i carabinieri ritirano otto patenti - I carabinieri di Sacile negli ultimi giorni hanno ritirato otto patenti per guida in stato di ebbrezza. Nel fine settimana i militari dell'Arma hanno sottoposto decine di persone alla prova dell’etilometro, riscontrando i otto guidatore valori compresi tra 0,60 e 2,10 gr./L. Sono tutti uomini... 🔗pordenonetoday.it

Cellulari, droga e alcol alla guida: a Napoli ritirate 385 patenti soltanto a gennaio - I numeri, resi noti dalla Prefettura di Napoli, sui controlli in città dopo l'applicazione del nuovo Codice della Strada: nel solo mese di gennaio, sono state ritirate 385 patenti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

L'alcol brucia 10 patenti, tasso record per una automobilista fermata dalla Municipale; Nel fine settimana l'alcol brucia 10 patenti, per 4 guidatori arriva anche la denuncia penale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quando si sospende o si ritira la patente per alcol? - Ecco quando si sospende, ritira o revoca la patente per alcol alla luce del nuovo Codice della strada. Cosa prevede la legge, le differenze per i neopatentati e come tornare a guidare. 🔗money.it