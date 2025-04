Rock And Roll Hall Of Fame 2025 | The White Stripes Cyndi Lauper Soundgarden tra i nuovi nomi

Rock And Roll Hall Of Fame: è stata resa nota la lista dei nomi degli artisti entreranno a far parte ricevendo l’importante onorificenza per il 2025.Al termine dell’ultima puntata di American Idol, dove sono stati rivelati i primi nomi al pubblico, The Rock Hall ha pubblicato sui social la lista completa. The White Stripes, Cyndi Lauper, Soundgarden sono alcuni degli artisti che saranno introdotti. Nell’elenco troviamo anche Bad Company, Thom Bell, Chubby Checker, Joe Cocker, Nicky Hopkins, Carol Kaye, Salt-N-Pepa, Lenny Waronker e Warren Zevon. I vincitori sono scelti da una giuria internazionale composta da 1.200 musicisti e professionisti del settore. La cerimonia di introduzione si terrà il prossimo 8 novembre e sarà trasmessa in diretta streaming su Disney +. Nell’edizione del 2024 sono stati inseriti: Cher, Ozzy Osbourne, Kool & The Gang, Peter Frampton, Foreigner e Dave Matthews Band, Mary J Blige ed A Tribe Called Quest. Metropolitanmagazine.it - Rock And Roll Hall Of Fame 2025: The White Stripes, Cyndi Lauper, Soundgarden tra i nuovi nomi Leggi su Metropolitanmagazine.it AndOf: è stata resa nota la lista deidegli artisti entreranno a far parte ricevendo l’importante onorificenza per il.Al termine dell’ultima puntata di American Idol, dove sono stati rivelati i primial pubblico, Theha pubblicato sui social la lista completa. Thesono alcuni degli artisti che saranno introdotti. Nell’elenco troviamo anche Bad Company, Thom Bell, Chubby Checker, Joe Cocker, Nicky Hopkins, Carol Kaye, Salt-N-Pepa, Lenny Waronker e Warren Zevon. I vincitori sono scelti da una giuria internazionale composta da 1.200 musicisti e professionisti del settore. La cerimonia di introduzione si terrà il prossimo 8 novembre e sarà trasmessa in diretta streaming su Disney +. Nell’edizione del 2024 sono stati inseriti: Cher, Ozzy Osbourne, Kool & The Gang, Peter Frampton, Foreigner e Dave Matthews Band, Mary J Blige ed A Tribe Called Quest.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dal palcoscenico della "Rock and Roll Hall of Fame" a quello di Romagna: il musicista Alessandro Cortini in concerto a Santarcangelo - Giovedì 27 febbraio (ore 21.00) il palco di C’Entro - Supercinema Santarcangelo ospiterà il concerto di Alessandro Cortini, uno dei più influenti e apprezzati musicisti italiani, celebre compositore e polistrumentista, già membro dei Nine Inch Nails e con una carriera solista ricca di successo. ... 🔗riminitoday.it

Paul McCartney “raccomanda” lo scomparso Joe Cocker alla Rock and Roll Hall of Fame - Oasis, Mariah Carey, Billy Idol, White Stripes, Soundgarden, Outkast. Sono solo alcuni dei candidati all’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2025. Come ogni anno, infatti, il museo statunitense di Cleveland, dedicato alle personalità che hanno influenzato l’industria musicale, dovrà decidere chi saranno le nuove star da aggiungere all’elenco in continuo aggiornamento. Tra i papabili nomi di quest’anno, figura anche quello di Joe Cocker. 🔗metropolitanmagazine.it

Rock & Roll Hall of Fame 2025: dentro White Stripes e Cyndi Lauper, fuori gli Oasis - Svelata ufficialmente la classe 2025 della Rock & Roll Hall of Fame, che da quasi 40 anni – la prima edizione risale al 1986 – celebra le eccellenze musicali di tutto il mondo. Fra le new entry spiccano indubbiamente The White Stripes, Joe Cocker e Cyndi Lauper, assieme ai Soundgarden, al duo hip-hop degli Outkast e al King of Twist Chubby Checker. Non mancheranno le polemiche tuttavia per alcune esclusioni piuttosto clamorose, tra cui quella degli Oasis, pronti a tornare live in estate, e di Mariah Carey, la regina del Natale con la sua intramontabile All I Want for Christmas Is You. 🔗lettera43.it

Cosa riportano altre fonti

The White Stripes, Soundgarden e gli altri nuovi nomi della Rock & Roll Hall of Fame; Rock and Roll Hall of Fame: selezionata la classe 2025; Rock & Roll Hall of Fame 2025: dentro White Stripes e Cyndi Lauper, fuori gli Oasis; Cyndi Lauper e Chubby Checker entrano nella Rock & Roll Hall of Fame. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rock and Roll Hall of Fame: selezionata la classe 2025 - 28 apr 2025 - Sono sette i nomi scelti. Si va da star degli anni ’60 a quelle dei primi anni ’10. Esclusi i Phish ... 🔗rockol.it

Rock & Roll Hall of Fame 2025: dentro White Stripes e Cyndi Lauper, fuori gli Oasis - Annunciata la Rock & Roll Hall of Fame 2025: ci sono Joe Cocker, Soundgarden e Cyndi Lauper. Esclusi a sorpresa Oasis e Mariah Carey. 🔗lettera43.it

White Stripes e Soundgarden sono ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame - E se Meg White si facesse rivedere con Jack White alla cerimonia di ingresso? Gli Oasis non ce l’hanno fatta nemmeno nell’anno della reunion. Dentro anche Cyndi Lauper, Joe Cocker, OutKast ... 🔗rollingstone.it