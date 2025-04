Zazzaroni svela la profezia su Inzaghi | “Un allenatore mi ha detto che non ne vince più una”

allenatore fa un presagio nefasto sulla stagione di Simone Inzaghi. Leggi su Fanpage.it L'Inter affronterà il Barcellona in Champions dopo aver trovato tre sconfitte consecutive: un exfa un presagio nefasto sulla stagione di Simone

Approfondimenti da altre fonti

Zazzaroni svela: «Marotta stufo di Inzaghi? Solenni caz*te, ecco cosa succede davvero. A dirlo…» - di RedazioneZazzaroni non usa giri di parole, ecco il commento del giornalista sulle voci di un presunto Beppe Marotta stufo di Simone Inzaghi, cosa succede e chi lo dice Ivan Zazzaroni sulle pagine de Il Corriere dello Sport, ha smentito alcune delle voci relative ai rumors di calciomercato e più in generale del calcio italiano. Tra i vari argomenti citati il noto giornalista ha parlato anche delle indiscrezioni – mai confermate dai protagonisti – di un presunto Marotta ‘stanco’ di Inzaghi all’Inter. 🔗internews24.com

Inzaghi svela cos’ha fatto l’Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro - Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli di lunedì sera: nerazzurri tutti davanti alla TV, ma non per guardare la partita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Zazzaroni svela: «La Juve prende l’Inter per lo scudetto? Solo in questo caso, Thiago Motta dovrebbe…» - di RedazioneLa Juve può prendere l’Inter nella lotta scudetto? Il giornalista svela cosa dovrebbe accadere, ecco il calcolo sui punti, Thiago Motta dovrebbe… Ivan Zazzaroni, nel corso del suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato della della Juve di Thiago Motta dopo le cinque vittorie consecutive in Serie A ed in modo particolare della possibilità che la Vecchia Signora possa riuscire ad agguantare l’Inter di Simone Inzaghi nella lotta scudetto. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Zazzaroni ci sguazza: «Un allenatore a spasso mi ha detto che l’Inter non vince più»; Zazzaroni svela un dialogo privato con un allenatore: L'Inter non ne vince più una. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zazzaroni svela la profezia su Inzaghi: “Un allenatore mi ha detto che non ne vince più una” - L'Inter affronterà il Barcellona in Champions dopo aver trovato tre sconfitte consecutive: un ex allenatore fa un presagio nefasto sulla stagione di Simone ... 🔗fanpage.it

Zazzaroni svela un dialogo privato con un allenatore: "L'Inter non ne vince più una" - Momento molto difficile per l'Inter. Mercoledì c'è il Barcellona e l'Inter, unica superstite, rappresenterà l'Italia nelle semifinali di Champions League. Fa però certamente impressione quanto rivelat ... 🔗msn.com

La profezia dell'allenatore: "Vedrai che l'Inter non ne vince più una" - Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, svela un dialogo privato con un tecnico attualmente senza squadra ... 🔗msn.com