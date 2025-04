Per gli appassionati di digitale e informatica in Fiera torna Expo Elettronica con centinaia di espositori

Sabato 3 e domenica 4 maggio torna alla Fiera di Forlì Expo Elettronica, una delle manifestazioni più longeve e apprezzate nel panorama delle fiere tech italiane. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano l'Elettronica, l'informatica, il fai-da-te tecnologico e l'universo del vintage.

