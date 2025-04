Precompilata 2025 al via dal 30 aprile scadenze e novità per i contribuenti

Precompilata 2025. Da mercoledì 30 aprile, nel pomeriggio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate saranno disponibili, in modalità consultazione, i modelli con i dati già in possesso dell’Amministrazione o trasmessi da soggetti esterni come datori di lavoro, farmacie e istituti bancari. Complessivamente, sono circa 1,3 miliardi le informazioni raccolte per l’attuale campagna dichiarativa.Tutte le scadenzeDal 15 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione Precompilata così com’è oppure modificarla e integrarla prima dell’invio. I modelli disponibili sono due:il 730, da presentare entro il 30 settembre;il modello Redditi Persone Fisiche, con scadenza fissata al 31 ottobre.Anche per il 2025 i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che grazie a un’interfaccia intuitiva e a un linguaggio accessibile permette di compilare la dichiarazione in modo semplice, senza doversi orientare tra quadri e righi. Quifinanza.it - Precompilata 2025 al via dal 30 aprile, scadenze e novità per i contribuenti Leggi su Quifinanza.it Parte la stagione della. Da mercoledì 30, nel pomeriggio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate saranno disponibili, in modalità consultazione, i modelli con i dati già in possesso dell’Amministrazione o trasmessi da soggetti esterni come datori di lavoro, farmacie e istituti bancari. Complessivamente, sono circa 1,3 miliardi le informazioni raccolte per l’attuale campagna dichiarativa.Tutte leDal 15 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazionecosì com’è oppure modificarla e integrarla prima dell’invio. I modelli disponibili sono due:il 730, da presentare entro il 30 settembre;il modello Redditi Persone Fisiche, con scadenza fissata al 31 ottobre.Anche per ilpotranno optare per il 730 semplificato, che grazie a un’interfaccia intuitiva e a un linguaggio accessibile permette di compilare la dichiarazione in modo semplice, senza doversi orientare tra quadri e righi.

Su questo argomento da altre fonti

Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate - A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione precompilata in modalità consultazione. L’accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS. Lo fa sapere la stessa Agenzia pubblicando il provvedimento e il comunicato con le indicazioni utili. L'articolo Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. 🔗orizzontescuola.it

Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, invio dal 15 maggio. Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate - A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione precompilata in modalità consultazione. L’accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS. Lo fa sapere la stessa Agenzia pubblicando il provvedimento e il comunicato con le indicazioni utili. L'articolo Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, invio dal 15 maggio. 🔗orizzontescuola.it

Precompilata 2025, dichiarazioni consultabili dal 30 aprile: modifiche e invio dal 15 maggio. Tutte le scadenze e le novità fiscali - Manca pochissimo all?avvio della precompilata 2025. A partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile, i contribuenti potranno finalmente consultare i modelli già predisposti... 🔗ilmessaggero.it

Ne parlano su altre fonti

Precompilata 2025: consultazione dal 30 aprile; Fisco: per il 730 al via la precompilata 2025, online dal 30 aprile; Precompilata 2025 al via dal 30 aprile, scadenze e novità per i contribuenti; Precompilata 2025 al via: modelli disponibili dal 30 aprile. 🔗Ne parlano su altre fonti

Precompilata 2025 al via dal 30 aprile, scadenze e novità per i contribuenti - Da mercoledì 30 aprile sarà possibile verificare i dati presenti nella dichiarazione precompilata 2025 ed eventualmente correggerli. L’invio è entro il 30 settembre o il 30 ottobre ... 🔗quifinanza.it

Dichiarazione dei redditi, conto alla rovescia: tra 48 ore parte la precompilata 2025 - Le novità di quest'anno e cosa c'è nei modelli. Da mercoledì 30 aprile, sul sito delle Entrate saranno disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti. Quest'anno boom delle ristruttur ... 🔗msn.com

730 precompilato 2025: quali documenti servono, cosa conservare e chi è obbligato a farlo - Dal 30 aprile 2025 è disponibile il 730 precompilato: come funziona, cosa conservare, e quali vantaggi offre a chi lo accetta senza modifiche. 🔗tag24.it