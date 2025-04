Cesano Maderno ricerche in corso nel parco delle Groane per una persona scomparsa

Cesano Maderno. Dalle prime ore di questa notte, lunedì 28 aprile, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza sono impegnate senza sosta nella ricerca di una persona scomparsa da ieri.Stando alle prima informazioni raccolte dalla. Monzatoday.it - Cesano Maderno, ricerche in corso nel parco delle Groane per una persona scomparsa Leggi su Monzatoday.it Sono ore di ansia e mobilitazione a. Dalle prime ore di questa notte, lunedì 28 aprile, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza sono impegnate senza sosta nella ricerca di unada ieri.Stando alle prima informazioni raccolte dalla.

