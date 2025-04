Avengers | Doomsday Kevin Feige conferma l’inizio delle riprese

Avengers: Doomsday è pronto a entrare ufficialmente in produzione. Durante una conferenza stampa tenutasi domenica, Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, ha rivelato che il primo giorno di riprese sarà lunedì 28 aprile. Una notizia che rassicura i fan sul rispetto della tabella di marcia, con l'uscita fissata per il 1° maggio 2026.Le parole di Kevin Feige su Avengers: Doomsday"I film degli Avengers sono sempre stati l'occasione per vedere attori straordinari incontrarsi per la prima volta sullo schermo e interagire in modi sorprendenti", ha spiegato Feige, come riportato da ComicBook Resources. "Abbiamo già avuto un piccolo assaggio di ciò con alcuni membri del cast di Thunderbolts, e inizieremo ufficialmente le riprese di Avengers: Doomsday lunedì.

