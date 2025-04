Florentino alimenta il veleno e ha trasformato il Real Madrid in un club anti-establishment El Paìs

Real Madrid e Barcellona è stata “un atto sconsiderato che non avrebbe potuto essere più inopportuno e che non ha fatto altro che confermare la mancanza di direzione della Cta (il Comitato Tecnico Arbitrale, l’organo che governa gli arbitri della Liga, ndr)”. Lo scrive Alfredo Relano, decano del giornalismo spagnolo su El Paìs. La seconda è che Florentino Perez “ne ha approfittato”, ovviamente.“Ne ha approfittato per organizzare un’altra di quelle esibizioni esagerate con cui, credo, cerca di accontentare di tanto in tanto la parte più radicale della sua tifoseria, per compensare la sua complice indulgenza negli affari del Barcellona, ??che aiuta persino a trovare leve più o meno fantasma. Ilnapolista.it - Florentino alimenta il veleno e ha trasformato il Real Madrid in un club anti-establishment (El Paìs) Leggi su Ilnapolista.it Prima sottolineatura: la conferenza stampa con lacrime dell’arbitro della finale di Coppa del Re trae Barcellona è stata “un atto sconsiderato che non avrebbe potuto essere più inopportuno e che non ha fatto altro che confermare la mancanza di direzione della Cta (il Comitato Tecnico Arbitrale, l’organo che governa gli arbitri della Liga, ndr)”. Lo scrive Alfredo Relano, decano del giornalismo spagnolo su El. La seconda è chePerez “ne ha approfittato”, ovviamente.“Ne ha approfittato per organizzare un’altra di quelle esibizioni esagerate con cui, credo, cerca di accontentare di tanto in tanto la parte più radicale della sua tifoseria, per compensare la sua complice indulgenza negli affari del Barcellona, ??che aiuta persino a trovare leve più o meno fantasma.

