Bonus spopolamento in Sardegna come ottenere fino a 20 mila euro

Bonus spopolamento, cioè il Bando incentivi per l'insediamento di nuove attività nei piccoli Comuni, promosso dalla Regione Sardegna tramite l'assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. L'iniziativa, finanziata con 40 milioni di euro, è destinata a imprenditori e liberi professionisti che tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 abbiano aperto o trasferito un'attività in uno dei Comuni sardi con meno di 3 mila abitanti (dato riferito al 31 dicembre 2020). Il bando rappresenta un'opportunità concreta per rilanciare le economie locali della Sardegna e contrastare il fenomeno dello spopolamento.Gli importi del Bonus spopolamento in SardegnaSardegna (PxHere).Sono previste due tipologie di contributo a fondo perduto:15 mila euro per chi ha aperto o trasferito un'attività nei Comuni beneficiari;20 mila euro per chi, con l'iniziativa, ha anche incrementato l'occupazione locale attraverso assunzioni (tempo determinato di almeno 12 mesi o tempo indeterminato).

