Angelo e Gerolamo | i 150 anni in due dei gemelli della solidarietà

150 anni in due, 116 dei quali vissuti nell'ambito del volontariato e dell'associazionismo. Angelo e Gerolamo Fontana, residenti a Monte Marenzo, festeggiano oggi 28 aprile un compleanno speciale, quello dei 75 anni. Molti gli auguri e le attestazioni di stima nei confronti dei due ideatori della.

