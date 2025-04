Il basket dei playoff e il metro arbitrale

metro e mezzo o due.Butler è rimasto qualche minuto a terra dolorante, si è rialzato, ha tirato i liberi del fallo, e zoppicando ha provato a continuare a giocare evidentemente indolenzito. È rimasto in campo per un paio di azioni per poi uscire a testa bassa e non tornare più nella partita. La successiva lastra non ha rilevato niente di rotto, ma il giocatore di Golden State ha saltato anche gara-3 ed è in dubbio per gara-4. Ultimouomo.com - Il basket dei playoff e il metro arbitrale Leggi su Ultimouomo.com Qualche giorno fa, verso la fine del primo quarto di gara-2 tra Golden State Warriors e Houston Rockets, Amen Thompson è caduto testa e spalle addosso a Jimmy Butler, che si trovava in aria per andare a raccogliere un rimbalzo. La spinta di Thompson ha ribaltato Butler, che dopo aver fatto leva sull’avversario è ricaduto a terra pesantemente con il fondoschiena. Praticamente per lui è stato come cadere di schiena, e di slancio, da un muro alto une mezzo o due.Butler è rimasto qualche minuto a terra dolorante, si è rialzato, ha tirato i liberi del fallo, e zoppicando ha provato a continuare a giocare evidentemente indolenzito. È rimasto in campo per un paio di azioni per poi uscire a testa bassa e non tornare più nella partita. La successiva lastra non ha rilevato niente di rotto, ma il giocatore di Golden State ha saltato anche gara-3 ed è in dubbio per gara-4.

Basket, le corse playoff e salvezza entrano nel vivo - Si disputa questo weekend la ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano di basket e con cinque turni da giocare prima del termine della stagione regolare la corsa per un posto migliore nei playoff e quella per la salvezza entra nel vivo e questo fine settimana si disputeranno diversi match fondamentali. Si parte domani sera dalla Campania, con due match fondamentali in chiave salvezza, ma con un occhio anche ai playoff. 🔗oasport.it

Basket, Eurolega: Milano sbanca a Belgrado e continua a sognare i playoff - Bologna, 13 marzo 2025 – Sorride l’Olimpia Milano e cade ancora Bologna. Questo è il bilancio del 29° turno della regular season di Eurolega delle squadre italiane. L’EA7 Emporio Armani Milano ha ottenuto un successo di importanza capitale per larincorsa a un posto ai play-in – o addirittura ai playoff – sbancando 82-80 all’ultimo respiro la Belgrade Arena, casa della Stella Rossa. Sugli scudi, tra i biancorossi meneghini, Nikola Mirotic: il montenegrino con passaporto spagnolo, reduce da un infortunio e dato in forse fino a poche ore dalla palla a due, ha dimostrato di aver recuperato ... 🔗sport.quotidiano.net

Basket, playoff Dr1: Hs Carovigno pronto al match casalingo contro Lupa Lecce - CAROVIGNO - È arrivato il momento più atteso di questa prima fase dei playoff: la finale del girone. L’HsCarovigno Basket, domenica 27 aprile alle ore 19.30, sfiderà la Lupa Lecce in una partita che promette emozioni forti, adrenalina e spettacolo puro. Dopo aver dominato nei tre precedenti... 🔗brindisireport.it

Playoff NBA, le polemiche arbitrali incendiano Detroit-New York: tutta la ricostruzione - La gara-3 tra Detroit e New York è stata piena di decisioni arbitrali contestate da una parte e dall’altra, in particolare in un finale di partita convulso al termine di un match in cui ci sono stati ... 🔗sport.sky.it