In Inghilterra alcune amministrazioni stanno vietando l'accesso in spiaggia ai cani

cani non potranno accedere a Roker e a parte di Seaburn, a Sunderland, in Inghilterra. I trasgressori che violeranno le zone di esclusione rischiano multe fino a 1.100 euro. Anche in Italia sono in vigore divieti analoghi. Leggi su Fanpage.it Dal primo maggio al 30 settembre 2025 inon potranno accedere a Roker e a parte di Seaburn, a Sunderland, in. I trasgressori che violeranno le zone di esclusione rischiano multe fino a 1.100 euro. Anche in Italia sono in vigore divieti analoghi.

Dalla scrittura libera alla meditazione trascendentale: il cantante rivela alcune pratiche che lo stanno aiutando a stare a galla nei momenti più bui - Chris Martin, voce e anima dei Coldplay, ha scelto Hong Kong per condividere un messaggio intimo e potente. Durante una pausa del Music of the Spheres World Tour, che da tre anni porta la band in giro per il mondo, il cantante 48enne ha aperto il cuore ai fan, raccontando su Instagram la sua battaglia contro la depressione. «Ho notato che ultimamente alcune persone, me compreso, stanno lottando un po’ con la depressione», ha confessato in un video girato il 14 aprile al North Point Promenade, dopo una serie di concerti sold-out al Kai Tak Sports Park, che hanno attirato circa 200mila ... 🔗iodonna.it

Stanno inviando alcune foto del terremoto in Marocco tramite Whatsapp: cos’è questo messaggio? - Negli ultimi giorni sta circolando su WhatsApp un messaggio allarmante riguardante il terremoto in Marocco e un presunto file pericoloso chiamato “CARD Onde Sismiche”. Secondo il testo diffuso in massa, questo file sarebbe in grado di hackerare il telefono in soli 10 secondi, in modo irreversibile, e l’allerta sarebbe stata addirittura rilanciata in televisione. Ma cosa c’è di vero? Il messaggio virale: “Stanno inviando alcune foto del terremoto in Marocco tramite Whatsapp” – come nasce una bufala Il messaggio si presenta con toni accesi e carichi di urgenza: “Stanno inviando alcune foto del ... 🔗chiccheinformatiche.com

Calciomercato Juve, Ottolini (ds Genoa): «Osservatori bianconeri per Miretti e Frendrup? Vi dico come stanno le cose» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Ottolini risponde su Miretti e Frendrup: le dichiarazioni del direttore sportivo del Genoa Ai microfoni di DAZN, il ds del Genoa Ottolini ha risposto anche su Miretti e Frendrup. Il primo è ancora di proprietà dei bianconeri, mentre il secondo è accostato al calciomercato Juve. OTTOLINI – «Ci saranno osservatori della Juve per Miretti e Frendrup? Al momento siamo concentrati sulle partite. 🔗juventusnews24.com

