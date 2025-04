Meda un frutteto e una nuova vigna | la grande festa della natura assieme agli studenti delle scuole Diaz Frank e Giovanni XXIII

Meda (Monza e Brianza), 28 aprile 2025 – Questa mattina dalle 10.30 ci sarà l’inaugurazione del frutteto e della nuova vigna insieme agli alunni, agli insegnanti e ai dipendenti delle scuole Diaz, Anna Frank e della scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII. “Il 25 aprile il Comune di Meda, in collaborazione con Wwf Insubria e Circolo XX Settembre, ha restituito alla Brughiera quattro pini silvestri, simbolico risarcimento alla Brughiera per la pineta abbattuta nell’inverno 1944-1945. Piantiamo alberi, ricreiamo ambiente – spiega Gianni Del Pero, presidente Wwf Lombardia –. Dopo la posa della prima pietra che accompagna i 4 pini silvestri messi a dimora in ricordo della Pineta della Brughiera, proseguono le inaugurazioni di opere del Verde, perché ne abbiamo sempre più bisogno, noi siamo natura”. Ilgiorno.it - Meda, un frutteto e una nuova vigna: la grande festa della natura assieme agli studenti delle scuole Diaz, Frank e Giovanni XXIII Leggi su Ilgiorno.it (Monza e Brianza), 28 aprile 2025 – Questa mattina dalle 10.30 ci sarà l’inaugurazione delinsiemealunni,insegnanti e ai dipendenti, Annascuola dell’Infanzia. “Il 25 aprile il Comune di, in collaborazione con Wwf Insubria e Circolo XX Settembre, ha restituito alla Brughiera quattro pini silvestri, simbolico risarcimento alla Brughiera per la pineta abbattuta nell’inverno 1944-1945. Piantiamo alberi, ricreiamo ambiente – spiega Gianni Del Pero, presidente Wwf Lombardia –. Dopo la posaprima pietra che accompagna i 4 pini silvestri messi a dimora in ricordoPinetaBrughiera, proseguono le inaugurazioni di opere del Verde, perché ne abbiamo sempre più bisogno, noi siamo”.

Ne parlano su altre fonti

La grande festa della natura. Aprono il Frutteto e la Nuova Vigna - Questa mattina dalle 10.30 ci sarà l’inaugurazione del Frutteto e della Nuova Vigna insieme agli alunni, agli insegnanti e ai dipendenti delle scuole Diaz, Anna Frank e della scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII. "Il 25 aprile il Comune di Meda, in collaborazione con Wwf Insubria e Circolo XX Settembre, ha restituito alla Brughiera quattro pini silvestri, simbolico risarcimento alla Brughiera per la pineta abbattuta nell’inverno 1944-1945. 🔗ilgiorno.it

I brianzoli protestano contro la "nuova" Milano-Meda a pagamento - Cittadini e sindaci (di destra e sinistra) uniti per dire no al pedaggio sulla “nuova” Milano-Meda inglobata nella Pedemontana. Questa mattina, martedì 4 marzo, una delegazione di pendolari brianzoli e comaschi ha partecipato al presidio organizzato dal Pd a Milano, all’ingresso del palazzo del... 🔗monzatoday.it

Due Passi in Vigna: al via la nuova imperdibile edizione al Mercato Centrale Roma - Sabato 29 marzo, dalle ore 17.00 alle ore 22.00, arriva la nuova e imperdibile edizione di “Due Passi in Vigna”, l'evento di degustazione a banchi di assaggio che celebra il vino artigianale, la valorizzazione del territorio e la ricerca della qualità. Due Passi in Vigna torna al Mercato... 🔗romatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Meda, un frutteto e una nuova vigna: la grande festa della natura assieme agli studenti delle scuole Diaz, Frank e Giovanni XXIII; Meda, messo a dimora un nuovo frutteto nel giardino della scuola Diaz; I bimbi della scuola Diaz respirano: a dimora un frutteto con 68 piante; Valle dei Mulini: lo storico Sentiero della Vigna riapre dopo anni grazie ai volontari. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meda, un frutteto e una nuova vigna: la grande festa della natura assieme agli studenti delle scuole Diaz, Frank e Giovanni XXIII - Piantumati oltre 300 alberi negli ultimi due anni tra querce, aceri castagni e betulle. Il 25 aprile il Wwf ha restituito quattro pini silvestri che erano stati abbattuti nel 1944 ... 🔗msn.com

Meda, messo a dimora un nuovo frutteto nel giardino della scuola Diaz - La nuova pineta sarà inaugurata il 25 aprile in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione. 🔗ilcittadinomb.it