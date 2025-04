L’Isola dei Famosi 2025 | nuovi ruoli per Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli

L’Isola dei Famosi, in prima serata su Canale 5 da mercoledì 7 maggio con la conduzione di Veronica Gentili. Il reality show in onda su Mediaset ha infatti annunciato il ritorno di Simona Ventura, presentatrice fra 2003 e 2011 e concorrente nel 2016, nell’inedito ruolo di opinionista. Prenderà il posto di Vladimir Luxuria per commentare tutto quanto avverrà nelle varie settimane, accompagnando i naufraghi con simpatia e qualche dovuta frecciatina. Tra le novità dell’edizione 2025 anche l’esordio di Pierpaolo Pretelli come inviato dopo l’addio di Elenoire Casalegno. Sarà l’ex gieffino nonché velino di Striscia, direttamente dalle spiagge dell’Honduras, a coordinare i concorrenti fra attività e prove e gestire i collegamenti con lo studio. Lettera43.it - L’Isola dei Famosi 2025: nuovi ruoli per Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli Leggi su Lettera43.it Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dedei, in prima serata su Canale 5 da mercoledì 7 maggio con la conduzione di Veronica Gentili. Il reality show in onda su Mediaset ha infatti annunciato il ritorno di, presentatrice fra 2003 e 2011 e concorrente nel 2016, nell’inedito ruolo di opinionista. Prenderà il posto di Vladimir Luxuria per commentare tutto quanto avverrà nelle varie settimane, accompagnando i naufraghi con simpatia e qualche dovuta frecciatina. Tra le novità dell’edizioneanche l’esordio dicome inviato dopo l’addio di Elenoire Casalegno. Sarà l’ex gieffino nonché velino di Striscia, direttamente dalle spiagge dell’Honduras, a coordinare i concorrenti fra attività e prove e gestire i collegamenti con lo studio.

