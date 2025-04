Cina | 137ma Fiera di Canton attira oltre 220 000 acquirenti stranieri

acquirenti stranieri provenienti da 219 Paesi e regioni hanno partecipato alla 137ma China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, alla conclusione della sua seconda fase ieri, secondo il China Foreign Trade Centre. La seconda fase, incentrata sull'arredamento di qualita', ha preso il via mercoledi' con una superficie espositiva totale di 515.000 metri quadrati. La Fiera contava 24.735 stand e 10.313 espositori, con un aumento di 273 unita' rispetto alla sessione precedente. Piu' di 2.400 espositori in questa fase sono riconosciuti come imprese high-tech di livello nazionale, "piccoli giganti" o campioni singoli nazionali dell'industria manifatturiera, con un aumento di 100 aziende rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa edizione della Fiera, che si tiene nella metropoli meridionale cinese di Guangzhou dal 15 aprile al 5 maggio, e' organizzata in tre fasi tematiche.

Cina: 137ma Fiera Canton mostra resilienza, vitalita’ di commercio estero nazionale - La 137ma edizione della Fiera di Canton ha preso il via martedi’, con la partecipazione di oltre 30.000 espositori di esportazioni e piu’ di 200.000 acquirenti esteri pre-registrati. Questa edizione presenta per la prima volta una zona speciale per i robot di servizio! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6102204/6102204/2025-04-17/cina-137ma-fiera-canton-mostra-resilienza-vitalita-di-commercio-estero-nazionale Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: Guangdong, al via seconda fase di 137ma Fiera di Canton - Questa foto, scattata ieri 23 aprile 2025, mostra una veduta della seconda fase della 137ma edizione della China Import and Export Fair a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. La seconda fase dell’evento, nota anche come Fiera di Canton e incentrata sull’arredamento di qualita’, si e’ aperta ieri con oltre 10.000 aziende espositrici. Un acquirente sceglie utensili da cucina alla 137ma edizione della China Import and Export Fair a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri 23 aprile 2025. 🔗romadailynews.it

Cina: Guangdong, Fiera di Canton aggiunge zona per robot di servizio - Degli acquirenti stranieri provano il caffe’ preparato dai robot nella Service Robots Zone durante la 137ma edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri 15 aprile 2025. La fiera ha preso il via ieri, con il numero di espositori di esportazioni che ha superato i 30.000 per la prima volta nella storia di questo famoso evento. 🔗romadailynews.it

