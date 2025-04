Città con il miglior clima | Agrigento regina del sole e dei lunghi periodi di siccità

regina del sole. Con in media 9,2 ore di sole al giorno, nel periodo analizzato (2014-24), Agrigento è prima nell’indice di soleggiamento, ma anche per i periodi più lunghi di siccità. Emerge questo dalla classifica delle Città con il miglior clima elaborato da Il sole 24 ore su dati. Agrigentonotizie.it - Città con il miglior clima: Agrigento regina del sole e dei lunghi periodi di siccità Leggi su Agrigentonotizie.it È ladel. Con in media 9,2 ore dial giorno, nel periodo analizzato (2014-24),è prima nell’indice diggiamento, ma anche per ipiùdi. Emerge questo dalla classifica dellecon ilelaborato da Il24 ore su dati.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rete idrica di Agrigento, Di Mauro “Opera importante per la città” - AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Un’opera importante e che consentirà finalmente agli agrigentini di pagare meno, avendo una bolletta più equa e uno sviluppo più ordinato della città. Se parliamo di turismo dobbiamo parlare anche di funzionalità dei servizi pubblici, l’acqua è un fattore importante e strategico. Iniziamo questi lavori, sperando di concluderli il più presto possibile, per dare una risposta adeguata alla città di Agrigento e a chi la frequenta”. 🔗unlimitednews.it

È una famosissima città, ma ha il clima peggiore in Italia: questa davvero non la sapevi - C’è una città molto famosa in Italia, che però ha il clima peggiore di tutte: questo non se lo aspettava nessuno e sono già sorte molte discussioni a riguardo L’importanza del clima per tanti è fondamentale si sceglie di vivere in una qualsiasi città. Di sicuro, non è la prima cosa che si va a ... Leggi tutto L'articolo È una famosissima città, ma ha il clima peggiore in Italia: questa davvero non la sapevi sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

La visita di Renzi ad Agrigento, Barba (Fdi): "Solo slogan, non ha fatto nulla per questa città" - “Se il governo Renzi avesse fatto solo metà delle opere avviate dal governo Meloni per Agrigento e la Sicilia, oggi non ci sarebbe stato bisogno della sua propaganda per ricordare alla comunità Agrigentina come uscire dall’isolamento. Per la prima volta il governo della premier ha avviato l’iter... 🔗agrigentonotizie.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Città con il miglior clima: Agrigento regina del sole e dei lunghi periodi di siccità; Agrigento, quinta città italiana per indice di vivibilità climatica; La classifica del miglior clima in Italia, Agrigento al quinto posto; Imperia la città con il miglior clima d'Italia. Terni maglia nera. 🔗Su questo argomento da altre fonti