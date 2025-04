Ricci Inter il ds del Torino gongola | Le voci di mercato su di lui e su Milinkovic Savic fanno piacere

Ricci Inter, il ds del Torino gongola: «Le voci di mercato su di lui e su Milinkovic Savic fanno piacere». Quali sono i club Interessati?Il nome di Samuele Ricci continua ad essere accostato al calciomercato Inter. Con ogni probabilità il centrocampista del Torino in estate si trasferirà in un altra squadra: i club Interessati a lui, soprattutto dall'Italia, non mancano. Oltre ai nerazzurri, il calciatore piace anche al Milan. Intanto Davide Vagnati, direttore sportivo dei granata, prima del match di ieri contro il Napoli in campionato ha commentato così le voci che riguardano il regista del Torino e il portiere Milinkovic Savic. Questo quanto riportato da Tuttosport.Ricci Inter – «Il tecnico spera invece di avere a disposizione Samuele Ricci, che ieri si è fermato proprio nel riscaldamento prepartita a causa del riacutizzarsi di quel fastidio al ginocchio sinistro che lo tormenta da alcuni giorni e che lo aveva costretto a lasciare il campo in anticipo anche nella precedente gara, quella Interna contro l'Udinese.

