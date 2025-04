Bari ' regina del bel tempo' | per il secondo anno di fila ha il miglior clima d' Italia

Bari ha il clima migliore d'Italia. A stabilirlo è l'annuale "Indice del clima" del Sole 24 Ore, basato sui dati decennali (2014-2024) rilevati e validati da 3BMeteo, che incorona per il secondo anno di fila il capoluogo pugliese. Un primato riconfermato, che sottolinea le condizioni. Baritoday.it - Bari 'regina del bel tempo': per il secondo anno di fila ha il "miglior clima d'Italia" Leggi su Baritoday.it ha ile d'. A stabilirlo è l'annuale "Indice del" del Sole 24 Ore, basato sui dati decennali (2014-2024) rilevati e validati da 3BMeteo, che incorona per ildiil capoluogo pugliese. Un primato riconfermato, che sottolinea le condizioni.

