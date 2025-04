La Polisportiva Galli in semifinale Play Off

Polisportiva Galli rimonta Trieste e va in semifinale Play off. Con rabbia e sofferenza. Con le spalle al muro, la Polisportiva Galli tira fuori grinta e carattere in una partita dove il canestro sembrava maledetto. La squadra di coach Garcia ha dovuto arrivare a un passo dal baratro (43-54 al 31?) per ritrovare la retta via: lo ha fatto con un finale da manuale, in cui Lazzaro ha suonato la carica trovando in Cruz e De Cassan (monumentale la difesa su Rosset) le finalizzatrici della rimonta prima dei liberi di Marta Rossini a sancire la parola fine su gara 3. E adesso testa alla semifinale, con Broni sarà tutto un altro capitolo da raccontare.Parte bene la squadra di coach Garcia, con Lazzaro e Mioni a timbrare il primo parziale sul 9-5. Si sblocca anche De Cassan, mentre è ancora una super Mioni a scrivere il più otto sul 13-5 obbligando Mura al timeout.

