Infortunio mortale sul lavoro a Carrara | operaio schiacciato dal mezzo pesante che stava manovrando

operaio ed è morto stamani, proprio nella giornata contro gli infortuni sul lavoro, in una cava per l'estrazione del marmo a CarraraL'articolo Infortunio mortale sul lavoro a Carrara: operaio schiacciato dal mezzo pesante che stava manovrando proviene da Firenze Post. .com - Infortunio mortale sul lavoro a Carrara: operaio schiacciato dal mezzo pesante che stava manovrando Leggi su .com Aveva 59 anni, era uned è morto stamani, proprio nella giornata contro gli infortuni sul, in una cava per l'estrazione del marmo aL'articolosuldalcheproviene da Firenze Post.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tremendo infortunio tra i campi, ferito da un macchinario da lavoro: uomo rischia di perdere un arto - Si conta purtroppo un grave infortunio sul lavoro in provincia, dopo che nei giorni scorsi un lavoratore ravennate è rimasto vittima di una caduta dal tetto di uno stabilimento balneare. Tutto è avvenuto intorno alle 12.30 in un terreno agricolo a Santa Maria in Fabriago, dove la dinamica esatta... 🔗ravennatoday.it

Infortunio sul lavoro a Pisa, operaio perde una mano - Pisa, 28 febbraio 2025 - Grave infortunio sul lavoro questa mattina poco prima delle 8 alla Corning, azienda situata in via Montelungo 4 a Pisa. Un operaio di 28 anni, ha subito l’amputazione della mano destra mentre era impegnato in attività lavorative. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza di Pisa con un infermiere e i vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello e successivamente trasferito al CTO di Careggi per un possibile intervento chirurgico. 🔗lanazione.it

Infortunio sul lavoro, operaio cade dal terzo piano - TRIESTE - Incidente sul lavoro in via Coimmerciale ieri mattina alle 11. Un operaio 56enne, del 1969, è caduto dal poggiolo situato al terzo piano a quello di sotto. Intervenuti i sanitari del 118 e i carabinienri della stazione di Guardiella. L'uomo, rimasto sempre cosciente, con parametri... 🔗triesteprima.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Infortunio mortale in cava di marmo a Massa Carrara; Incidente sul lavoro in una cava di marmo a Carrara, muore un 59enne; Incidente sul lavoro a Carrara, operaio morto schiacciato da una gru; Muore sotto una gru nella sua ditta di marmi. Tragedia sul lavoro a Carrara. Chi era la vittima. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Infortunio mortale in cava di marmo a Massa Carrara - Un uomo di 59 anni è morto stamani a causa di un incidente sul lavoro in una cava di marmo sulle Apuane, nella zona Fantiscritti in località Miseglia, nel comune di Carrara (Massa Carrara). 🔗msn.com

Carrara, incidente sul lavoro in cava di marmo: operaio di 59 anni muore schiacciato - Infortunio mortale in una cava per l'estrazione del marmo a Carrara. Poco dopo le 8, nella zona Fantiscritti, in località Miseglia, un operaio di 59 anni è morto mentre si trovava alla guida di un dum ... 🔗affaritaliani.it

Carrara, operaio muore in una cava nella Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro - L'uomo, 59 anni, dipendente di una cooperativa, era alla guida di un dumper che è caduto per molti metri in una fossa, restando schiacciato ... 🔗ilfattoquotidiano.it