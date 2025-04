Giussano fiamme al centro sportivo abbandonato | vigili del fuoco al lavoro per ore

Giussano in via Tagliamento per un incendio che ha coinvolto la copertura di alcuni locali presenti nel centro sportivo, ora in disuso.Il fatto è avvenuto ieri, domenica 27 aprile intorno alle 16. Sul posto il personale di Areu. Monzatoday.it - Giussano, fiamme al centro sportivo abbandonato: vigili del fuoco al lavoro per ore Leggi su Monzatoday.it Le squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute ain via Tagliamento per un incendio che ha coinvolto la copertura di alcuni locali presenti nel, ora in disuso.Il fatto è avvenuto ieri, domenica 27 aprile intorno alle 16. Sul posto il personale di Areu.

