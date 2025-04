Montagne e ghiacciai | per tutelare l’oro blu servono patti con le comunità locali

Leggi su Ildenaro.it Riproponiamo il testo di Tommaso Tautonico della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell'ASviS dell'10 aprile 2025"Nulla di tutto ciò che accade sulle Montagne rimane sulle Montagne. In un modo o in un altro, viviamo tutti ai piedi di qualche montagna". Così l'edizione 2025 del "World water development report. Mountains and glaciers – water towers", pubblicato il 21 marzo da Un Water per sensibilizzare sull'importanza delle acque di montagna.Water towersLe Montagne costituiscono una delle fonti d'acqua dolce più importanti al mondo. Queste water towers, come le definisce il Rapporto, rivestono un ruolo vitale per soddisfare i bisogni primari dell'essere umano, come l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, ma non solo.

