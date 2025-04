La corsa alle terre rare europee

alle altre potenze in questo settore, ma il progetto non è privo di rischi ambientali. Il video. Leggi Internazionale.it - La corsa alle terre rare europee Leggi su Internazionale.it L’Unione dipende quasi interamente dalla Cina per le materie prime e i metalli rari. La Commissione vuole diventare indipendente daltre potenze in questo settore, ma il progetto non è privo di rischi ambientali. Il video. Leggi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Usa, corsa alle terre rare - Quello delle terre rare è ormai un terreno di caccia globale, soprattutto per chi, come gli Stati Uniti, si trova a inseguire il rivale cinese. Non solo Ucraina e Groenlandia. Anche la Repubblica Democratica del Congo è nel mirino di Washington. 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina, è partita la corsa alle terre rare: Putin propone un accordo a Trump “anche su quelle delle regioni occupate” - La nuova corsa all’oro è partita. Inaugurata da Donald Trump a inizio febbraio, la ricerca di un accordo sulle terre rare contenute nel sottosuolo ucraino si arricchisce di altri due protagonisti: Mosca e Bruxelles. Questa mattina, nel clima di distensione instaurato tra i due paesi ex nemici nella Guerra fredda con l’arrivo del miliardario newyorkese alla Casa Bianca, il Cremlino ha fatto sapere che esistono “vaste” possibilità di cooperazione tra la Russia e gli Stati Uniti per l’estrazione dei minerali indispensabili all’industria dell’hi-tech, dal momento che Washington ne ha bisogno e ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Le potenze e la corsa al nuovo oro, quanto valgono le terre rare: bottino globale da oltre mille miliardi - Roma, 27 febbraio 2025 – Dalla corsa all’oro a quella per la ricerca delle materie rare, giacimenti concentrati solo in alcuni Paesi, fra i quali l’Ucraina, e che già oggi valgono, per difetto, oltre mille miliardi di euro. Una cifra destinata a triplicare nei prossimi anni. Ma che cosa sono, dove si trovano e perché sono così importanti? Terre rare, cosa sono Le terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici fondamentali (tra cui il lantanio, il cerio e lo scandio) che trovano un’ampia applicazione nella tecnologia avanzata e nelle energie rinnovabili. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

La corsa alle terre rare europee; ARTE Europa Settegiorni - La corsa alle terre rare europee - Guarda il documentario completo | ARTE in italiano; Perché le terre rare sono così preziose da valere la fine della guerra in Ucraina?; L'ipocrisia europea su terre rare e materie prime critiche. Tra colonialismo e scarsa trasparenza. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La corsa alle terre rare europee - L’Unione dipende quasi interamente dalla Cina per le materie prime e i metalli rari. La Commissione vuole diventare indipendente dalle altre potenze in questo settore, ma il progetto non è privo di ri ... 🔗internazionale.it

Guerra dei minerali: il lato oscuro della corsa europea all’autonomia strategica - L'Ue cerca di svincolarsi dalla dipendenza dalla Cina per le terre rare, ma si scontra con dilemmi etici e geopolitici in Ruanda, Serbia e Congo. Intanto, USA e Cina alzano la posta #EuropeNews ... 🔗msn.com

Terre rare, perché la trade war della Cina è una cattiva notizia per le Tlc (e come proteggersi) - La Cina prende di mira un numero sempre maggiore di catene di approvvigionamento di materiali critici per gli Stati Uniti, le cosiddette terre rare. Metalli come… Leggi ... 🔗informazione.it