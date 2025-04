Il cantante italiano diventa papà per la prima volta ma non commenta la notizia

cantante italiano diventa papà ma non commenta la notizia – Succede così, a volte: la vita ti sorprende in un giorno qualsiasi, senza clamori, senza tappeti rossi, senza riflettori accesi. Una foto semplice, un sorriso intimo, una culla tra le braccia di chi, da sempre, preferisce raccontarsi con la musica piuttosto che attraverso interviste. Questa volta, però, è diverso: c’è una nuova protagonista nella sua storia. Ed è grande, molto più di una canzone. ( dopo le foto)Leggi anche: Lulù Selassié scioccata da Toffanin: la dura replica dopo l’intervista di Bortuzzo a “Verissimo”Leggi anche: Orietta Berti, il ricordo di Papa Francesco a “Verissimo”: è successa una cosa incredibileIl cantante italiano diventa papà per la prima volta, ma non commenta la notizia Non c’è stato nessun comunicato ufficiale, nessuna dichiarazione trionfale. Tvzap.it - Il cantante italiano diventa papà per la prima volta, ma non commenta la notizia Leggi su Tvzap.it “È nata Anna”: ilma nonla– Succede così, a volte: la vita ti sorprende in un giorno qualsiasi, senza clamori, senza tappeti rossi, senza riflettori accesi. Una foto semplice, un sorriso intimo, una culla tra le braccia di chi, da sempre, preferisce raccontarsi con la musica piuttosto che attraverso interviste. Questa, però, è diverso: c’è una nuova protagonista nella sua storia. Ed è grande, molto più di una canzone. ( dopo le foto)Leggi anche: Lulù Selassié scioccata da Toffanin: la dura replica dopo l’intervista di Bortuzzo a “Verissimo”Leggi anche: Orietta Berti, il ricordo di Papa Francesco a “Verissimo”: è successa una cosa incredibileIlper la, ma nonlaNon c’è stato nessun comunicato ufficiale, nessuna dichiarazione trionfale.

Cosa riportano altre fonti

Famoso cantante italiano diventa papà per la seconda volta a 46 anni ed è pazzo di gioia: ecco chi è - Un famoso cantante italiano è diventato papà per la seconda volta! Di chi stiamo parlando? L’annuncio è arrivato tramite social! Chi è il famoso cantante italiano che è diventato di nuovo papà? A diventare papà bis è Giuliano Sangiorgi, famoso cantante italiano e frontman dei Negramaro. Lui e la compagna Ilaria Macchia sono una coppia da molto tempo e proprio di recente sono diventati genitori per la seconda volta. 🔗donnapop.it

Il famoso cantante italiano presto papà: la fidanzata è in dolce attesa - Social. Il famoso cantante italiano presto papà: la fidanzata è in dolce attesa. Uno dei più noti cantanti italiani divernterà molto presto papà, la sua fidanzanta è in dolce attesa. A dare la notizia, che però non è stata né confermata né smentita, è stato il settimanale Oggi in edicola questa settimana. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Tutto il nostro amore”. Il campione italiano diventerà papà per la prima volta Leggi anche: “Benvenuta”: la famosa attrice diventa mamma ma è pioggia di critiche Leggi anche: Giulia Salemi e il “regalino” del figlio Kian: l’imprevisto ... 🔗tvzap.it

Tommaso Paradiso diventa papà, la sua fidanzata è incinta: ecco chi è la compagna del cantante - Tommaso Paradiso sta per diventare papà: la fidanzata Carolina Sansoni è incinta! Il cantante non ha mai nascosto la sua voglia di metter su famiglia e in una vecchia intervista aveva dichiarato quanto segue: “Vorrei 12 figli, non vedo l’ora di fare il papà”. Oggi Tommaso ha 41 anni e il suo desiderio sembra essersi realizzato. Carolina Sansoni, la sua fidanzata, che di anni ne ha 35 anni, sarebbe incinta di una bambina! La notizia non è stata confermata o smentita dai diretti interessati, ma secondo il settimanale Oggi le indiscrezioni sarebbero più vere che mai! Tommaso Paradiso pronto a ... 🔗donnapop.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lazza è diventato papà: “Benvenuto all’erede”; Ultimo sta per diventare papà e si prende una pausa: “Ciao Italia, per un po’...”; Giuliano Sangiorgi dei Negramaro diventa papà per la seconda volta; Il rapper Lazza è diventato papà del suo primo figlio, Noah. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia