Benvenuta piccola Anna Gioia infinita per il cantante italiano papà per la prima volta

cantante ha condiviso con i suoi fan una delle notizie più emozionanti della sua vita: è diventato papà. L’annuncio è arrivato attraverso il canale social della compagna accompagnato da una foto dolcissima che ha subito fatto il giro del web, scatenando l’entusiasmo di amici, colleghi e sostenitori. La sua immagine sorridente, con il neonato tra le braccia, ha raccontato molto più di mille parole, regalando un momento di pura Gioia a chi da tempo segue con affetto il suo percorso umano e artistico.>> “Ma lei è.”. Affari Tuoi, inquadrano la nuova pacchista e subito il delirio. Anche Stefano De Martino sorpreso: chi è davveroNegli ultimi mesi il cantante aveva mantenuto un profilo piuttosto riservato sulla sua vita privata, lasciando intuire soltanto piccoli indizi di un periodo particolarmente felice. Leggi su Caffeinamagazine.it Ilha condiviso con i suoi fan una delle notizie più emozionanti della sua vita: è diventato. L’annuncio è arrivato attraverso il canale social della compagna accompagnato da una foto dolcissima che ha subito fatto il giro del web, scatenando l’entusiasmo di amici, colleghi e sostenitori. La sua immagine sorridente, con il neonato tra le braccia, ha raccontato molto più di mille parole, regalando un momento di puraa chi da tempo segue con affetto il suo percorso umano e artistico.>> “Ma lei è.”. Affari Tuoi, inquadrano la nuova pacchista e subito il delirio. Anche Stefano De Martino sorpreso: chi è davveroNegli ultimi mesi ilaveva mantenuto un profilo piuttosto riservato sulla sua vita privata, lasciando intuire soltanto piccoli indizi di un periodo particolarmente felice.

Cosa riportano altre fonti

La gioia della Regina Rania per l'arrivo della piccola Amina - Un abbraccio speciale tra Rania e la nuora Rawja in un video condiviso sui social. Leggi tutto Rania di Giordania celebra la nascita della nipotina Amina con un video emozionante su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Nek: “Toccato dalla storia della piccola Gioia di due anni con una rara malattia neurodegenerativa. L’Emilia Romagna introduca lo screening neonatale” – IL VIDEO - La vicenda è stata raccontata da Il Corriere di Bologna, poi è diventata nazionale tanto che Nek ha voluto condividere uno spazio su Instagram per raccontare la storia della piccola Gioia: “È una bambina di 2 anni e mezzo affetta da leucodistrofia metacromatica, una rara malattia neurodegenerativa che compromette il normale sviluppo e soprattuto la vita. La sua storia mi ha toccato profondamente, ma purtroppo non è un caso isolato”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Angelo Gioia, chi è il compagno di Anna Dello Russo: “Mi sono sposata, non è andata bene, poi ho ritrovato lui” - Angelo Gioia è il compagno di Anna Dello Russo, la giornalista di moda, la coppia, che ormai da anni convive nella villa di proprietà della giornalista a Cisternino nella valle dei Trulli in provincia di Brindisi, si conosceva già da molto tempo, visto che entrambi sono pugliesi. Si sono poi ritrovati, dopo aver preso strade diverse, come ha confermato la stessa fashion editor che era uscita da un primo matrimonio finito quasi subito, decidendo di condividere la vita insieme. 🔗metropolitanmagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Fiocco rosa dopo 80 anni al Mulino di Casina. “Benvenuta a casa piccola Anna Lou”; Gioia a Maiori: è nata Mariarosaria Anna Margherita, la prima nipote del dottor Vitagliano; Benvenuta Anna!; Nina Zilli è diventata mamma per la prima volta, è nata Anna Blue: Benvenuta al mondo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tommaso Paradiso e Anna Sansoni: benvenuta alla piccola Anna - La gioia di diventare genitori è un’esperienza unica e indimenticabile. Tommaso Paradiso, noto cantante romano, e la sua compagna Anna Sansoni, imprenditrice di successo, hanno recentemente vissuto qu ... 🔗notizie.it

Tommaso Paradiso è diventato papà: “Benvenuta Anna”, la dolce foto e la dedica - Tommaso Paradiso è diventato papà: la tenera foto con la piccola Anna conquista i fan. Ecco il messaggio di Carolina Sansoni. Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono diventati genitori: è nata la lor ... 🔗msn.com

Tommaso Paradiso è diventato papà: lo scatto dolcissimo con la piccola Anna - Tommaso Paradiso è diventato papà. La compagna, Carolina Sansoni, ha annunciato la nascita della figlia Anna su Instagram, pubblicando una foto del cantante con la neonata sul petto. 🔗msn.com