Ryanair rinviata la regola sulle carte d’imbarco digitali | cosa cambia e quando entra in vigore

Ryanair non sarà più cartacea ma si procederà con check-in digitale. La nuova regola entrerà in vigore il 3 novembre 2025. Leggi su Fanpage.it La carta di imbarco per viaggiare connon sarà più cartacea ma si procederà con check-in digitale. La nuovaentrerà inil 3 novembre 2025.

Ryanair cambia le regole: “120 euro di multa se si perde il volo o si fa il check-in in ritardo”. Dalle carte d’imbarco ai bagagli a mano, ecco le novità - Novità in vista per chi viaggia con voli low cost. A partire da maggio 2025, Ryanair modifica il check-in e le regole sul bagaglio a mano. COME CAMBIA IL CHECK INDa maggio, la compagnia aerea permetterà l’uso delle carte d’imbarco solamente in formato digitale. I passeggeri dovranno quindi provvedere a svolgere il check-in tramite l’app della compagnia aerea, scaricando il documento di viaggio con QRcode direttamente sul proprio dispositivo mobile. 🔗ilfattoquotidiano.it

