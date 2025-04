Nel Napoli c’è stato un lavoro corale che ha portato a una posizione di classifica insperata

In un campionato veramente strano, caratterizzato dalla caduta delle squadre pluriscudettate e da un generale andamento sottotono, ha preso corpo la sorprendente avventura del Napoli. Partito con un obiettivo di ingresso in Champions, si trova oggi in una posizione che, per motivi di scaramanzia, non vogliamo per il momento chiamare con il nome giusto, per demerito delle nobili decadute (Juventus e Milan), del tracollo finale della stessa Inter, per la quale al posto del "triplete" si è verificata una inattesa triplice sconfitta.È il momento, dunque, di richiamare i motivi principali di un successo, che si va delineando, e di rinviare le riflessioni su due punti rilevanti: le avvisaglie di un divorzio tra allenatore e presidente e, soprattutto, i piani o propositi per vedere il Napoli di nuovo protagonista nelle competizioni internazionali.

L'impressione è che a Napoli l'ambiente non abbia compreso quanto grande sia stato il lavoro di Conte (Libero)

Scrive il quotidiano Libero (non certo simpatizzante del Napoli) a firma Gabriele Galluccio: L'undici titolare con Buongiorno e Olivera non ha nulla da invidiare a quello delle rivali, il problema è che Buongiorno e Olivera non ci sono da settimane. La partita di sabato all'Olimpico contro la Lazio arriva in un momento complesso, dato che né Olivera né Spinazzola recupereranno, con Buongiorno sempre in dubbio.

La vittoria dell'Inter sul Bayern dovrebbe dare un'idea del lavoro di Conte col Napoli

Nel dibattito cervellotico sul campionato del Napoli per avere una cifra del lavoro di Conte bisogna vedere Bayern-Inter di ieri sera. Stare a 3 punti da una squadra che a Monaco ha sofferto, domato e vinto con sprazzi di grande calcio in casa di una delle favorite per la vittoria della Champions. Grazie all'andamento claudicante dei nerazzurri in serie A gli azzurri sono ancora lì "a dare fastidio".

Napoli, Anguissa favorito su Gilmour. Sarebbe stato meglio avere Conte in panchina ma è squalificato (Sky)

L'inviato di Sky Sport a castel Volturno, Massimo Ugolini, sulle ultime notizie alla vigilia della trasferta del Napoli a Bologna. Non ci sarà Conte in panchina, squalificato. La sua squadra sarà diretta dal vice Stellini. Il Napoli ha battuto tutte le prossime avversarie, compreso il Bologna

Le parole di Ugolini: «Le statistiche raccontano di risultati positivi conquistati da Stellini quando ha dovuto sostituire Conte.

