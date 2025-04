Superenalotto centrato un 5 a Viareggio

Viareggio (Lucca), 28 aprile 2025 – Il Superenalotto premia ancora la Toscana. Nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Viareggio è stato centrato un "5" da 32.692,27 euro con una giocata alla ricevitoria del Bar Italia di viale Regina Margherita, 9.Pochi giorni fa a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, nel concorso di giovedì 24 aprile, sono stati centrati due "5" da 34.183,12 euro l'uno. Le schedine fortunate sono state giocate alla Tabaccheria Boschi che si trova in via Marconi.E sempre ad aprile, nell'estrazione di giovedì 10, altri due "5" da 15.420,06 euro l'uno furono centrati rispettivamente a Capannori, in provincia di Lucca, alla Tabaccheria 4 Mura in via Pesciatina, e a Pistoia, schedina giocata nell'esercizio di Alessandro Priami in via Carratica.L'ultimo "6" da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma.

