Ancora una settimana per partecipare al bando integrazione

Arezzo, 28 aprile 2025 – Lunedì 5 maggio alle 12 scade il termine per l'invio della domanda di partecipazione al bando per l'erogazione di contributi per la realizzazione di progetti a favore dell'integrazione dei cittadini stranieri. La domanda andrà inviata all'indirizzo [email protected] specificando come destinatario l'Ufficio immigrazione, integrazione e pari opportunità. Possono partecipare soggetti senza scopo di lucro, aventi sede legale nel Comune di Arezzo, quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, fondazioni e altri enti privati che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ciascuno con un solo progetto. La modulistica e ogni infomrmazione sono alla pagina ufficiale: https:www.

