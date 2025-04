Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali | offerta da 63 miliardi di euro per ridisegnare la finanza italiana

finanza italiana, MedioBanca annuncia un’offerta pubblica di scambio (Ops) sul 100% di Banca Generali. L’operazione prevede lo scambio della partecipazione di MedioBanca in cambio della controllata, per un valore complessivo di 6,3 miliardi di euro, interamente corrisposto in azioni di Assicurazioni Generali.La mossa, decisa dall’istituto guidato da Alberto Nagel, si inserisce nel contesto del piano avviato da Monte dei Paschi, che punta a rilevare Piazzetta Cuccia.Le motivazioni dietro l’offertaLa proposta è stata approvata durante un consiglio straordinario tenutosi domenica 28 aprile, in cui MedioBanca ha deliberato di promuovere un’Opa su Banca Generali.“L’integrazione tra Banca Generali e MedioBanca rappresenta il completamento del percorso di trasformazione intrapreso oltre dieci anni fa”, ha spiegato Nagel, sottolineando il passaggio dalla dismissione delle partecipazioni azionarie allo sviluppo nel Wealth Management, nell’Investment Banking e nel Credito al Consumo. Dayitalianews.com - Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali: offerta da 6,3 miliardi di euro per ridisegnare la finanza italiana Leggi su Dayitalianews.com In un momento di grandi cambiamenti negli equilibri dellaannuncia un’pubblica di scambio (Ops) sul 100% di. L’operazione prevede lo scambio della partecipazione diin cambio della controllata, per un valore complessivo di 6,3di, interamente corrisposto in azioni di Assicurazioni.La mossa, decisa dall’istituto guidato da Alberto Nagel, si inserisce nel contesto del piano avviato da Monte dei Paschi, che punta a rilevare Piazzetta Cuccia.Le motivazioni dietro l’La proposta è stata approvata durante un consiglio straordinario tenutosi domenica 28 aprile, in cuiha deliberato di promuovere un’Opa su.“L’integrazione trarappresenta il completamento del percorso di trasformazione intrapreso oltre dieci anni fa”, ha spiegato Nagel, sottolineando il passaggio dalla dismissione delle partecipazioni azionarie allo sviluppo nel Wealth Management, nell’Investment Banking e nel Credito al Consumo.

