facebook testa per la prima volta una forma di dislike anonimo nei commenti

Facebook avvia il test di un'opzione anonima per segnalare commenti non pertinenti, esplorando per la prima volta una forma di "pollice verso" nella storia della piattaforma.

Seconda Categoria / Cupramontana, prima volta da sola in testa alla classifica - Il successo contro l’Aurora Jesi ed il pareggio del Le Torri Castelplanio in Arcevia, raggiunto su rigore, ha permesso all’undici di Ballini di allungare VALLESINA, 17 febbraio 2025 – Cupramontana sola in testa alla classifica. E’ la prima volta dopo venti giornate di campionato che l’undici rossoblù allenato da mister Ballini guida in solitaria il girone C della Seconda Categoria. In generale sarebbe la nona volta che il Cupramontana guida la graduatoria ma le altre volte Primo gol di Rossini in Cupramontana – Aurora Jesi sempre in coiabitazione con almeno un’altra formazione. 🔗.com

Per la prima volta l’estrema destra di Afd è in testa nei sondaggi in Germania - Secondo un sondaggio di Ipsos, per la prima volta nella storia il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) ha superato la Cdu/Csu nelle intenzioni di voto, raggiungendo il 25 per cento. La Cdu/Csu, che ha vinto le elezioni di febbraio, segue al 24 per cento, mentre i Socialdemocratici (Spd) si fermano al 15 per cento. I Verdi ottengono l’11 per cento, mentre la Bsw di Sahra Wagenknecht si piazza al 5 per cento. 🔗lettera43.it

Cucine da Incubo per la prima volta all’estero - Sono tante le Cucine da Incubo da salvare. Per questo, per l’undicesima edizione in onda da domenica 6 aprile, Antonino Cannavacciuolo ha deciso di spingersi fino all’estero. Una vera e propria novità per il programma di Sky Uno, pronto ad intrattenere i telespettatori per sette settimane. La prima puntata avrà infatti come location Rottendorf, piccola cittadina situata tra Francoforte e Norimberga, nel centro della Germania. 🔗davidemaggio.it

MotoGP | Bezzecchi: "La prima volta in testa è una figata!" - Infine, ha avuto pochi dubbi su quale sia stato l'aspetto che lo ha gasato di più della sua gara odierna: "Quando sono passato in testa la prima volta, è stata la cosa più figa. Alla San Donato ... 🔗it.motorsport.com

Saman Abbas, la mamma per la prima volta in aula: mascherina, velo e testa bassa. «È la variabile impazzita nel processo» - La madre di Saman indossa un abito tradizionale scuro, un velo a coprire la testa e parte del volto, una mascherina chirurgica. Il padre ha un giaccone verde, anche lui prima di entrare nell'aula ... 🔗msn.com