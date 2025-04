Biologo italiano ucciso in Colombia adescato su app di incontri

Imolaoggi.it - Biologo italiano ucciso in Colombia, “adescato su app di incontri” Leggi su Imolaoggi.it La testa, le braccia e i piedi sono stati trovati in una valigia nei pressi dello stadio locale, altri resti sono stati rintracciati in un'altra zona della città

Su altri siti se ne discute

Biologo italiano Alessandro Coatti ucciso in Colombia: resti trovati a Santa Marta - Un biologo molecolare italiano di 38 anni, Alessandro Coatti, originario di Portomaggiore (Ferrara), è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia, mentre si trovava a Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti affacciata sul mar dei Caraibi, nel dipartimento settentrionale di Magdalena. La testa, le braccia e i piedi del ricercatore laureato alla Normale di Pisa, specializzato al Max Planck Institute, e fino a qualche mese fa dipendente della Royal Society of Biology di Londra, sono stati trovati domenica da un gruppo di bambini in una valigia nei pressi dello stadio locale, mentre ... 🔗quotidiano.net

Biologo italiano ucciso in Colombia, "adescato tramite app di incontri da banda rapinatori" - Identificate quattro persone come responsabili del delitto. Alessandro Coatti drogato e derubato, infine ucciso e smembrato 🔗tgcom24.mediaset.it

Biologo italiano Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia, testa e braccia del 42enne trovate in una valigia a Santa Marta - Il sindaco promette che l'omicidio non rimarrà impunito e offre una ricompensa di 10mila euro per informazioni sul caso Alessandro Coatti, biologo molecolare italiano di 42 anni, è stato ucciso in Colombia. Il suo corpo è stato fatto a pezzi e la testa e le braccia sono state ritrovate in una 🔗ilgiornaleditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, svolta nelle indagini: “Vittima di una banda che rapina turisti adescat…; Biologo italiano ucciso in Colombia, adescato tramite app di incontri da banda rapinatori; Biologo italiano ucciso e smembrato in Colombia: Adescato tramite app di incontri; Biologo italiano ucciso in Colombia, l'orrore infittisce il mistero. E nel terrificante giallo spunta anche una misteriosa donna. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alessandro Coatti ucciso in Colombia. Una banda (esperta) «lo ha adescato su Grindr, drogato e poi smembrato». Le bande della scopolamina - Alessandro Coatti è stato attirato in una trappola tramite un'app di incontri, poi drogato, derubato e infine brutalmente ucciso. È questa la drammatica svolta nelle indagini ... 🔗msn.com

Alessandro Coatti ucciso in Colombia. Una banda (esperta) «lo ha adescato su Grindr, drogato e poi smembrato». La svolta nelle indagini - Alessandro Coatti è stato attirato in una trappola tramite un'app di incontri, poi drogato, derubato e infine brutalmente ucciso. È questa ... 🔗msn.com

Biologo italiano ucciso in Colombia, "adescato tramite app di incontri da banda rapinatori" - Emergono nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte di Alessandro Coatti, il biologo italiano 39enne ucciso brutalmente in Colombia. Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, la vittima sarebbe ... 🔗msn.com