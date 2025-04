Passeggiata dal castagno dei 100 cavalli al borgo di Sant’Alfio

Cataniatoday.it - Passeggiata dal castagno dei 100 cavalli al borgo di Sant’Alfio Leggi su Cataniatoday.it Sicilia Gaia ed Etna in Geo organizzano una bellissima esperienza immersi tra natura, storia, ricordi cinematografici, arte lavica e tradizioni ci porterà alla scoperta di uno dei borghi in pietra lavica più belli che abbiamo nel territorio etneo, Sant'Alfio, conosciuto anche come "Sant'Affiu a.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scoperto a Stoccarda un cimitero con oltre 100 cavalli dell’esercito romano - Roma, 23 aprile 2025 – Gli scheletri perfettamente conservati di oltre 100 cavalli appartenenti alla cavalleria romana del II secolo d.C. sono stati ritrovati a Bad Cannstatt, oggi distretto di Stoccarda e un tempo una delle più importanti basi militari dell’Impero nell'attuale Germania sud-occidentale. Un forte con 500 cavalieri e almeno 700 cavalli Già dal 1920 si sapeva che l’area era stata utilizzata per la sepoltura di cavalli da parte dell’esercito romano, ma il recente scavo archeologico - iniziato nel 2024 in relazione all’avvio di un nuovo progetto edilizio – ha portato alla luce un ... 🔗quotidiano.net

100 milioni in più per docenti tutor e orientatori, Valditara: “Valorizziamo gli insegnanti per una scuola a misura di ogni singolo alunno” - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito stanzia 100 milioni di euro aggiuntivi per il tutoraggio e l'orientamento nelle scuole. L'emendamento, come già scritto nelle scorse ore, approvato al Milleproroghe incrementa di 50 milioni di euro il fondo per ciascuno degli anni 2025 e 2026, come previsto dalla legge n. 197 del 2022. L'articolo 100 milioni in più per docenti tutor e orientatori, Valditara: “Valorizziamo gli insegnanti per una scuola a misura di ogni singolo alunno” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Nuoto, Sara Curtis batte record Federica pellegrini nei 100 stile libero - (Adnkronos) – Sara Curtis è stata la grande protagonista della terza giornata degli Assoluti Unipol di Riccione. La 18enne piemontese ha trionfato nei 100 stile libero in 53"01 conquistano il pass iridato (tempo limite 53"8) e un pazzesco record italiano che cancella il 53"18 siglato dalla vincitrice di tutto, Federica Pellegrini, il 25 giugno 2016 […] 🔗periodicodaily.com

Se ne parla anche su altri siti

passeggiata dal castagno dei 100 cavalli al borgo di sant’alfio. degustazione di dolci tipici; Il trentino Fulvio Viesi è il chirurgo del castagno sull'Etna: La sua potatura ha salvato i cento cavalli, patrimonio Unesco di 4 mila anni; In Sicilia c'è il sentiero degli alberi monumentali: a spasso tra i giganti della natura; La mappa dei ristoranti per mangiar bene sull’Etna. 🔗Su questo argomento da altre fonti