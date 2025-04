McTominay McT l’extraterrestre con la faccia da Happy Days CorSport

Ieri il Napoli ha vinto 2-0 contro il Torino, trascinato da una doppietta di Scott McTominay. Ha superato l'Inter di 3 punti, che ieri ha perso contro la Roma. E ora il sogno scudetto sembra ancora più vicino.

McTominay segna da tre partite consecutive, diventerebbe l'uomo scudetto

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive:

Scott McTominay, da ieri McT l'extraterrestre, non fa altro che telefonare allo scudetto da tre partite: è lui, con la sua faccia da Happy Days e i suoi assalti improvvisi da aquila reale, ad aver rimodellato la vita del Napoli rendendola un sogno nelle ultime tre partite. Due gol con l'Empoli, uno decisivo al Monza e una doppietta magica contro il Toro. Totale, 5 reti e 11 in campionato: scozzese da record. Gli ultimi due hanno consentito il sorpasso sui campioni in carica (74 a 71), sconfitti nel pomeriggio dalla Roma di Claudio Ranieri.

Napoli-Torino, le pagelle del match: McTominay è un extraterrestre - Le pagelle di Napoli-Torino 2-0: Meret 6.5 Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6.5, Olivera 6.5 Anguissa 7, Lobotka 6.5, McTominay 8.5 Politano 6.5, Lukaku 6, Spinazzola 6.5 Billing 6.5, Marin 6, Raspadori sv, Gilmour sv, Simeone sv Conte 7 Mariani 6 IL MIGLIORE DI... 🔗napolitoday.it

Infortunio McTominay: buone notizie da Castel Volturno Scott McTominay ha destato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico dopo l'infortunio subito nella gara di lunedì contro il Bologna. Il centrocampista scozzese ha lasciato il campo a metà del secondo tempo a causa di un duro scontro di gioco, riportando un fastidio alla coscia

