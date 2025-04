Cavallo senza cibo né acqua in una stalla abusiva in via Castromarino | denunciato un 50enne

La polizia ha denunciato un uomo di 50 anni, residente a Catania, per malgoverno di animali e furto di energia elettrica. Durante un controllo in via Castromarino, nel cuore del centro storico, gli agenti della squadra a Cavallo della questura di Catania, in collaborazione con i medici veterinari.

