Thuram sempre più devastante | Strappi e fisicità che pesano pecca solo un po’ in un aspetto L’analisi dei quotidiani

Thuram sempre devastante: «Strappi e fisicità che pesano, pecca solo un po’ in un aspetto». L’analisi dell’edizione di oggi della Gazzetta dello SportL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti del match tra Juve e Monza, gara vinta dai bianconeri di Tudor per 2-0. Di seguito la pagella di Khephren Thuram, tra i migliori in campo della sfida dell’Allianz Stadium.Thuram 6,5 – Suo l’assist per il 2-0 di Kolo Muani, al culmine di uno strappo notevole. La sua fisicità pesa, anche se forse manca un po’ di continuità. .com Juventusnews24.com - Thuram sempre più devastante: «Strappi e fisicità che pesano, pecca solo un po’ in un aspetto». L’analisi dei quotidiani Leggi su Juventusnews24.com : «cheun po’ in un».dell’edizione di oggi della Gazzetta dello SportL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti del match tra Juve e Monza, gara vinta dai bianconeri di Tudor per 2-0. Di seguito la pagella di Khephren, tra i migliori in campo della sfida dell’Allianz Stadium.6,5 – Suo l’assist per il 2-0 di Kolo Muani, al culmine di uno strappo notevole. La suapesa, anche se forse manca un po’ di continuità. .com

