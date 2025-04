La Corea del Nord ha confermato di aver inviato truppe a sostegno di Mosca Putin | Degli eroi

Corea del Nord ha confermato ufficialmente di aver inviato truppe in sostegno della Russia nella guerra contro l’Ucraina, agendo su ordine diretto del leader Kim Jong-un in base al trattato di mutua difesa tra Pyongyang e Mosca. L’annuncio è stato diffuso dall’agenzia statale NordCoreana Kcna, come riportato dalla Yonhap News. Dura la reazione Degli Stati Uniti: un portavoce del Dipartimento di Stato ha espresso preoccupazione per «il coinvolgimento diretto» della Corea del Nord nel conflitto e ha ribadito che «il dispiegamento militare in Russia e qualsiasi supporto fornito dalla Federazione Russa in cambio deve cessare», sottolineando inoltre che Paesi terzi «hanno la responsabilità» della guerra. Intanto, la Corea del Sud ha condannato l’azione definendola una «confessione di un atto criminale» e una «flagrante violazione del diritto internazionale», come dichiarato dal portavoce del ministero della Difesa Jeon Ha-kyu. Lettera43.it - La Corea del Nord ha confermato di aver inviato truppe a sostegno di Mosca, Putin: «Degli eroi» Leggi su Lettera43.it Ladelhaufficialmente diindella Russia nella guerra contro l’Ucraina, agendo su ordine diretto del leader Kim Jong-un in base al trattato di mutua difesa tra Pyongyang e. L’annuncio è stato diffuso dall’agenzia statalena Kcna, come riportato dalla Yonhap News. Dura la reazioneStati Uniti: un portavoce del Dipartimento di Stato ha espresso preoccupazione per «il coinvolgimento diretto» delladelnel conflitto e ha ribadito che «il dispiegamento militare in Russia e qualsiasi supporto fornito dalla Federazione Russa in cambio deve cessare», sottolineando inoltre che Paesi terzi «hanno la responsabilità» della guerra. Intanto, ladel Sud ha condannato l’azione definendola una «confessione di un atto criminale» e una «flagrante violazione del diritto internazionale», come dichiarato dal portavoce del ministero della Difesa Jeon Ha-kyu.

Ne parlano su altre fonti

Sale la tensione tra Seul e Pyongyang: la Corea del Sud ha effettuato un’esercitazione a fuoco vivo al confine con la Corea del Nord - Sale ulteriormente la tensione tra Seul e Pyongyang. La Corea del Sud ha effettuato all’inizio della settimana un’importante esercitazione di tiro notturna a fuoco vivo nella contea di Goseong, una zona di confine con la Corea del Nord. L’annuncio è stato diffuso venerdì dal servizio armato di Seul, che ha spiegato come l’operazione rientri nel piano di rafforzamento della prontezza militare in risposta a possibili provocazioni da parte di Pyongyang. 🔗lanotiziagiornale.it

La TV della Corea del Nord ha iniziato a trasmettere la Premier League: ma non è come la vediamo noi - Da gennaio sono di nuovo visibili in Corea del Nord le partite della Premier League, ma non come le intendiamo noi: la censura del regime di Kim Jong-un è pesantissima. Prima di tutto scordatevi la diretta, ma anche di poter vedere alcune squadre messe all'indice...Continua a leggere 🔗fanpage.it

Corea del Sud, la Corte costituzionale ha confermato la destituzione di Yoon - La Corte costituzionale della Corea del Sud ha confermato all’unanimità la destituzione del presidente Yoon Suk Yeol, rendendo definitivo l’impeachment approvato dall’Assemblea nazionale lo scorso dicembre. La decisione, annunciata in diretta televisiva dal presidente facente funzione della Corte, Moon Hyung-bae, apre la strada a elezioni presidenziali anticipate, da tenersi entro 60 giorni. Manifestazione a Seoul durante la lettura della sentenza della Corte costituzionale (Getty Images). 🔗lettera43.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver mandato suoi soldati a combattere con la Russia; La Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver inviato soldati in Russia; Truppe nordcoreane combattono per Putin: è ufficiale. Trump: «Zelensky ha chiesto più armi»; La Corea del Nord conferma l'invio di truppe in Ucraina. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Corea del Nord ha confermato di aver inviato truppe a sostegno di Mosca, Putin: «Degli eroi» - Il presidente russo: «Ci hanno aiutati a liberare il Kursk». La condanna degli Stati Uniti: «Il supporto di Pyongyang deve cessare subito», e Corea del Sud: «Hanno confessato un atto criminale che ... 🔗lettera43.it

Ucraina, la Corea del Nord conferma: nostre truppe sul fronte con i russi. Putin ringrazia - L'agenzia di stampa statale Kcna ha riferito che i soldati dell'esercito di Pyongyang hanno aiutato le forze di Mosca nella regione di confine del Kursk, su ordine del leader nordcoreano Kim Jong Un ... 🔗italiaoggi.it

Corea del Nord conferma: inviate truppe a combattere per la Russia contro l'Ucraina - La Corea del Nord ha confermato l'invio di truppe a supporto della Russia nella guerra contro l'Ucraina. Kim Jong-un: "I nostri soldati sono eroi". Dettagli sulla presenza nordcoreana a Kursk View on ... 🔗msn.com