la nuova kmix l iconica impastatrice planetaria kenwood

Kenwood, brand leader per i prodotti della food preparation, annuncia il lancio della nuova kMix, l'iconica impastatrice planetaria che unisce design contemporaneo, alte prestazioni e massima versatilità. Disponibile nei colori rosso, bianco e nero, con finiture eleganti sia opache che lucide, la nuova kMix è pensata per adattarsi perfettamente allo stile di ogni cucina e alla personalità di chi la vive.Il cuore di kMix è un potente motore da 1.000 watt, abbinato a una generosa ciotola da 5 litri in acciaio inox, perfetta per gestire anche le preparazioni più abbondanti. Il controllo della velocità variabile consente una gestione precisa e personalizzata di ogni lavorazione, mentre il corpo in metallo assicura stabilità, robustezza e una durata nel tempo che riflette la qualità Kenwood.Pensata per chi ama esprimere la propria creatività in cucina, la nuova kMix offre una versatilità senza paragoni grazie alla possibilità di integrare numerosi accessori opzionali.

