La Regione Calabria destina 36 milioni alle aree interne | fondi anche per il versante Aspromonte

Calabria ha approvato un robusto piano di investimenti da 36 milioni di euro destinato alle nuove aree interne selezionate nella Strategia nazionale per le aree interne (Snai) 2021-2027.L’intervento, che. Reggiotoday.it - La Regione Calabria destina 36 milioni alle aree interne: fondi anche per il versante Aspromonte Leggi su Reggiotoday.it Con una mossa decisa a favore dei territori più fragili, la giunta regionale dellaha approvato un robusto piano di investimenti da 36di eurotonuoveselezionate nella Strategia nazionale per le(Snai) 2021-2027.L’intervento, che.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Violenza di genere, la Regione Calabria presenta la nuova legge e due misure speciali per le donne - Nell'avvicinarsi dell'8 marzo, la giornata di oggi è stata scelta dall'assessorato al welfare della Regione Calabria per presentare oggi il disegno di legge per il contrasto alla violenza di genere appena approvato dalla giunta e due nuove misure di sostegno dedicate alle donne. Ha illustrato... 🔗reggiotoday.it

Patrimonio culturale, dalla Regione Calabria bando da 4 milioni per la promozione - "Lanciamo un’iniziativa strategica volta a sostenere e finanziare rappresentazioni, manifestazioni e attività che valorizzino il ricco patrimonio culturale della Calabria, promuovendo le tradizioni locali, le risorse storiche e artistiche del territorio, non prima di avere incontrato le richieste... 🔗reggiotoday.it

Calabria, indagato l'ex presidente Mario Oliverio: l'inchiesta sulle assunzioni in regione - L'ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio risulta indagato insieme ad altre trenta persone. Sotto la lente degli inquirenti sono finite alcune assunzioni in regione. Gli indagati avrebbero favorito alcune persone rispetto ad altre. Non solo, le agevolazioni sarebbero state... 🔗today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Regione Calabria destina 36 milioni alle aree interne: fondi anche per il versante Aspromonte; Incentivi agli Under 36 per l’acquisto della prima casa in Calabria, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo presenta una Proposta di legge; Rosarno, Comune in attesa di fondi per arredare 36 alloggi da destinare anche ai migranti ·; Biomasse nei Parchi, Legambiente Calabria critica duramente la proposta di legge del PD. 🔗Approfondimenti da altre fonti