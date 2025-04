Il segreto di Tadej Pogacar spiegato da chi lo vede molto da vicino | “Non si può immaginare”

molto umile". Leggi su Fanpage.it Florian Vermeersch è uno dei ciclisti gregari della UAE Emirates che ha il compito di 'servire e proteggere' il campione sloveno. Dietro il successo c'è anche un lavoro di squadra perfetto: "Dopo ogni vittoria è grato a tutti eumile".

Ciclismo, Tadej Pogacar: “Alla Sanremo una grande battaglia, vedremo cosa succederà al Fiandre” - Verso il Giro delle Fiandre 2025 di domenica prossima, 6 aprile. Tadej Pogacar è pronto ad andare a caccia di un successo in questa “Classica Monumento” bissando quanto fatto nel 2023. Il fuoriclasse sloveno ha dichiarato, nella settimana che porta alla gara: “Il Fiandre è una corsa straordinaria e sicuramente è una delle vittorie più importanti della mia carriera – riporta Spazio Ciclismo – L’energia della corsa e la passione per il ciclismo in questa regione sono qualcosa di speciale”. 🔗oasport.it

Freccia Vallone 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tadej Pogacar vuole dominare a Huy - Seconda tappa del Trittico delle Ardenne. Dopo l’Amstel Gold Race spazio alla Freccia Vallone che si disputerà oggi: edizione numero 89 per la corsa belga, andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO Per la prima volta la corsa prenderà il via dalla cittadina belga di Ciney, nella provincia di Namur. I corridori dovranno affrontare poco più di 250 chilometri, con un percorso che avrà un dislivello complessivo di 3060 metri, con i corridori che dovranno affrontare undici salite. 🔗oasport.it

Meraviglioso Tadej Pogacar, bis al Giro delle Fiandre: Filippo Ganna ottavo - Tadej Pogacar firma un'altra impresa. Oggi, domenica 6 aprile, il campione sloveno, che corre per l'UAE Team Emirates XRG, ha vinto, in maglia di campione del mondo, la 109esima edizione del Giro delle Fiandre, bissando il successo ottenuto nel 2023. Pogacar, che impresa al giro delle Fiandre... 🔗europa.today.it

Il segreto di Tadej Pogacar spiegato da chi lo vede molto da vicino: “Non si può immaginare” - Florian Vermeersch è uno dei ciclisti gregari della UAE Emirates che ha il compito di 'servire e proteggere' il campione sloveno ... 🔗fanpage.it

Pogacar non è un robot, il volto trasfigurato dalla fatica alla Freccia-Vallone è diventato virale - Anche Tadej Pogacar è un essere umano. Vince come un robot ma non è una macchina e il finale della Freccia-Vallone ha dimostrato che i segni degli sforzi per essere sempre protagonista laddove ... 🔗fanpage.it

Freccia Vallone 2025, Tadej…" - Tadej Pogacar ha prevalso in un’edizione bagnata, fredda e scivolosa della Fleche Wallonne nel 2025. Il campione del mondo ha dominato l’ultima scalata del Mur de Huy per conquistare la ... 🔗informazione.it