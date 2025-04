Il calcio giusto fatto con il piede sbagliato

calcio e avevo un idolo: Paolo Pulici, detto «Puliciclone», attaccante del mio adorato Torino. Pochi di voi lo conosceranno perché quando ha smesso di giocare non è diventato allenatore di grandi club né commentatore tv. Si è messo a insegnare calcio e vita ai ragazzini su un campetto di Trezzo d’Adda. Lì l’ho incontrato, qualche tempo fa. E lì mi ha raccontato la storia del suo piede sinistro, quello con cui ha realizzato la maggior parte dei suoi gol. Quello per cui si è guadagnato il nome di Puliciclone. Quello per cui è diventato il mio idolo.«Da ragazzino non usavo il piede sinistro» mi ha detto. «Usavo solo il destro. Ma poi incontrai un bravo allenatore. “Qual è il tuo piede forte?”, mi chiese. “Il destro”, risposi io. “sbagliato”, mi disse lui. E mi spiegò: “Tu pensi che sia più forte il destro, ma con il destro calci la palla, mentre il sinistro ti regge. Panorama.it - Il calcio giusto fatto con il piede sbagliato Leggi su Panorama.it Da ragazzino amavo ile avevo un idolo: Paolo Pulici, detto «Puliciclone», attaccante del mio adorato Torino. Pochi di voi lo conosceranno perché quando ha smesso di giocare non è diventato allenatore di grandi club né commentatore tv. Si è messo a insegnaree vita ai ragazzini su un campetto di Trezzo d’Adda. Lì l’ho incontrato, qualche tempo fa. E lì mi ha raccontato la storia del suosinistro, quello con cui ha realizzato la maggior parte dei suoi gol. Quello per cui si è guadagnato il nome di Puliciclone. Quello per cui è diventato il mio idolo.«Da ragazzino non usavo ilsinistro» mi ha detto. «Usavo solo il destro. Ma poi incontrai un bravo allenatore. “Qual è il tuoforte?”, mi chiese. “Il destro”, risposi io. “”, mi disse lui. E mi spiegò: “Tu pensi che sia più forte il destro, ma con il destro calci la palla, mentre il sinistro ti regge.

