Il Mascali torna in Promozione dopo 17 anni | Soddisfazione per tutta la comunità

dopo una lunga attesa durata ben 17 anni, la città di Mascali può finalmente esultare: la sua squadra di calcio, l'Asd Città di Mascali, è ufficialmente promossa in Promozione. Il verdetto è arrivato sul campo neutro di Scordia, al termine di una combattuta finalissima play off di Prima Categoria. Cataniatoday.it - Il Mascali torna in Promozione dopo 17 anni: "Soddisfazione per tutta la comunità" Leggi su Cataniatoday.it una lunga attesa durata ben 17, la città dipuò finalmente esultare: la sua squadra di calcio, l'Asd Città di, è ufficialmente promossa in. Il verdetto è arrivato sul campo neutro di Scordia, al termine di una combattuta finalissima play off di Prima Categoria.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Prima Categoria / Back to back Castelfrettese: torna in Promozione dopo una stagione - Gabrielli decide il match contro il Pietralacroce: numeri e protagonisti della cavalcata vincente dei “Frogs”, alla seconda promozione in 3 anni. Secondo campionato consecutivo di Prima Categoria vinto da mister Simone Ricci CASTELFERRETTI, 12 aprile 2025 – E’ durato appena 12 mesi il digiuno dalla Promozione della Castelfrettese. I ragazzi di Ricci, infatti, vincendo 1-0 contro il Pietralacroce ha vinto il girone B di Prima Categoria. 🔗.com

Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il breve ricovero. Confermata la visita in Italia - Re Carlo III è tornato oggi come previsto ai suoi impegni pubblici. Dopo il breve ricovero che giovedì scorso lo aveva tenuto per qualche ora in ospedale alla London Clinic. Il sovrano è stato ricoverato, “in osservazione”, in seguito a non meglio specificati effetti collaterali della terapia per far fronte al cancro diagnosticatogli a inizio 2024. Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il ricovero Il monarca, in cura da più di un anno per un cancro la cui natura non è mai stata rivelata, su consiglio dei medici aveva deciso di riposarsi giovedì. 🔗secoloditalia.it

"Die Zauberflöte", dopo 50 anni al Municipale torna in scena "Il flauto magico" di Mozart - Titolo che ha scalato la classifica delle opere più rappresentate in tutto il mondo, "Die Zauberflöte" (Il flauto magico) di Wolfgang Amadeus Mozart, andrà in scena venerdì 11 aprile alle ore 20 e domenica 13 aprile alle ore 15,30 al Teatro Municipale di Piacenza, dove è assente da oltre... 🔗ilpiacenza.it

Su questo argomento da altre fonti

Asd Mascali, dopo 17 anni torna in Promozione. La festa della Comunità; lL BRONTE VERSO LA… PROMOZIONE «MA NON ABBASSIAMO LA GUARDIA»; Mascali: completata prima fase dell’installazione della pubblica illuminazione; Giuseppe Cardillo è il nuovo commissario di Forza Italia a Mascali. 🔗Ne parlano su altre fonti

Asd Mascali, dopo 17 anni torna in Promozione. La festa della Comunità - Dopo una lunga attesa durata ben 17 anni, la città di Mascali può finalmente esultare: la sua squadra di calcio, l’Asd Città di Mascali, è ufficialmente promossa in Promozione. L’emozionante […] ... 🔗blogsicilia.it

Il Mascali torna in Promozione dopo 17 anni: "Soddisfazione per tutta la comunità" - Il verdetto è arrivato sul campo neutro di Scordia, al termine di una combattuta finalissima play off di Prima Categoria contro il Real Belvedere ... 🔗cataniatoday.it

Calcio, il Citta’ di Mascali vola in Promozione - Una categoria attesa da oltre 17 anni. Il Città di Mascali riporta la Promozione in paese al termine di una cavalcata memorabile. La formazione allenata da Salvo Giordano, infatti, ha ottenuto il pass ... 🔗gazzettinonline.it