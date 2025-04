Bonus figlio da mille euro come fare domanda ad Acireale

Acireale, Roberto Barbagallo, e l’assessore alle Politiche Sociali, Valentina Pulvirenti, rendono noto che l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha disposto l’erogazione di un contributo economico di mille euro per ogni figlio nato nel corso. Cataniatoday.it - Bonus figlio da mille euro, come fare domanda ad Acireale Leggi su Cataniatoday.it Il sindaco di, Roberto Barbagallo, e l’assessore alle Politiche Sociali, Valentina Pulvirenti, rendono noto che l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha disposto l’erogazione di un contributo economico diper ogninato nel corso.

Bonus nuovi nati 2025: domande aperte da domani per 1.000 euro a figlio - Da domani mattina, 17 aprile, sarà possibile fare domanda per il "Bonus nuovi nati". Lo scrive l'Inps precisando: "Ricordiamo che, proprio per incentivare la natalità, la Legge di bilancio 2025 ha introdotto questa prestazione, che consiste nell'erogazione, da parte dell'Inps, di un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell'UE, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. 🔗quotidiano.net

Mille euro per ogni nuovo nato: ecco come funziona il bonus - Oggi l’INPS ha reso operative le disposizioni della legge di bilancio 2025 attraverso la Circolare n. 76, introducendo un’importante iniziativa: il Bonus “Nuovi Nati”. Questo contributo una tantum di 1.000 euro è destinato a sostenere le spese familiari per i nuclei con figli nati, adottati o in affido preadottivo a partire dal 1 gennaio 2025. Requisiti di accesso Per poter accedere al Bonus “Nuovi Nati”, i richiedenti devono soddisfare alcuni requisiti specifici: Cittadinanza: Possono richiedere il bonus: Cittadini italiani Cittadini di Stati membri dell’UE Cittadini extracomunitari con ... 🔗ilfogliettone.it

