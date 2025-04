' Sgnàr i mal e alvàr al fiòl' in Ariostea la conferenza di Daniela Fratti su strolghe e comari

Ariostea ospita una conferenza di Daniela Fratti dal titolo 'Sgnàr i mal e alvàr al fiòl: strolghe e comari, medichesse della povera gente nel territorio ferrarese'. Ne parla con la relatrice Cristina Tarabbia.Ferrara conserva tracce storiche di una medicina. Ferraratoday.it - 'Sgnàr i mal e alvàr al fiòl', in Ariostea la conferenza di Daniela Fratti su strolghe e comari Leggi su Ferraratoday.it Martedì alle 17 la bibliotecaospita unadidal titolo 'i mal eal, medichesse della povera gente nel territorio ferrarese'. Ne parla con la relatrice Cristina Tarabbia.Ferrara conserva tracce storiche di una medicina.

