Retegui scrive la storia | eguagliato il record di Filippo Inzaghi 24 goal in campionato con l’Atalanta nessuno come loro

Retegui entra per sempre nella storia dell’Atalanta: raggiunto il record delle 24 reti di Filippo Inzaghi. nessuno ci era mai riuscito dal 1997 Scritta nuovamente la storia dell’Atalanta, e soprattutto quella di Mateo Retegui: ora più che mai nell’olimpo dei cannonieri, e dopo 28 anni l’italo argentino è riuscito a fare qualcosa di veramente straordinario . Calcionews24.com - Retegui scrive la storia: eguagliato il record di Filippo Inzaghi. 24 goal in campionato con l’Atalanta (nessuno come loro) Leggi su Calcionews24.com entra per sempre nelladel: raggiunto ildelle 24 reti dici era mai riuscito dal 1997 Scritta nuovamente ladel, e soprattutto quella di Mateo: ora più che mai nell’olimpo dei cannonieri, e dopo 28 anni l’italo argentino è riuscito a fare qualcosa di veramente straordinario .

